Mundial 2026 Convocados de la Selección Mexicana de la Liga MX rumbo al Mundial 2026 El reportero de TUDN, Gibran Araige, adelanta los que apuntan a ser los convocados por Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Convocados de la Selección Mexicana de la Liga MX

Durante el programa de Insiders de TUDN, una semana antes de que se haga oficial, Gibran Araige nombró los que podrían ser convocados por Javier Aguirre para los siguientes encuentros de la Selección Mexicana, misma que se concentrará el 6 de mayo.

POSIBLES CONVOCADOS A SELECCIÓN MEXICANA

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Para los llamados miccrociclos, donde se espera que los jugadores que juegan en el futbol mexicano se concentren con anticipación para una mayor dinámica, se contaría con los siguientes jugadores:

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Jesús Gallardo

Everardo López

Israel Reyes

Richard Ledezma

Bryan Gutiérrez

Gil Mora

Charly Rodríguez

Erik Lira

Marcel Ruiz

Roberto Alvarado

Armando González

Alexis Vega

El reportero de TUDN aseguró que l a Federación no llamará a nadie que no tenga posibilidad de estar en el Mundial de 2026, por lo que dijo desconocer más respecto a los temas de lesiones tanto de Gil Mora como de Marcel Ruiz.

Incluso, Araige mencionó que al jugador del Toluca se le vio temeroso durante el encuentro ante LA Galaxy durante el encuentro de la Concacaf Champions Cup.