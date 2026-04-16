Convocados de la Selección Mexicana de la Liga MX rumbo al Mundial 2026
El reportero de TUDN, Gibran Araige, adelanta los que apuntan a ser los convocados por Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.
Durante el programa de Insiders de TUDN, una semana antes de que se haga oficial, Gibran Araige nombró los que podrían ser convocados por Javier Aguirre para los siguientes encuentros de la Selección Mexicana, misma que se concentrará el 6 de mayo.
POSIBLES CONVOCADOS A SELECCIÓN MEXICANA
Para los llamados miccrociclos, donde se espera que los jugadores que juegan en el futbol mexicano se concentren con anticipación para una mayor dinámica, se contaría con los siguientes jugadores:
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Guillermo Ochoa
- Jesús Gallardo
- Everardo López
- Israel Reyes
- Richard Ledezma
- Bryan Gutiérrez
- Gil Mora
- Charly Rodríguez
- Erik Lira
- Marcel Ruiz
- Roberto Alvarado
- Armando González
- Alexis Vega
El reportero de TUDN aseguró que l a Federación no llamará a nadie que no tenga posibilidad de estar en el Mundial de 2026, por lo que dijo desconocer más respecto a los temas de lesiones tanto de Gil Mora como de Marcel Ruiz.
Incluso, Araige mencionó que al jugador del Toluca se le vio temeroso durante el encuentro ante LA Galaxy durante el encuentro de la Concacaf Champions Cup.
A estos 15 jugadores, que actualmente, salvo Guillermo Ochoa, juegan en la Liga MX, se sumarían los que tiene equipo en el extranjero, 11 más para llegar a 26, pero esto sería a partir del 25 de mayo, fecha en que la FIFA marca para liberar a los jugadores para la justa mundialista.