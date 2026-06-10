    Mundial 2026

    La Jugada | Las Jefas del Tri: Maribel Vasconcelos mamá de Jesús Gallardo

    Cárdenas, Tabasco, es la tierra donde vive Maribel Vasconcelos, mamá del actual jugador de la Selección Mexicana.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Las Jefas del Tri con la mamá de Jesús Gallardo

    Muy cerca de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, actualmente Jesús Gallardo es uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Mexicana, sin embargo, su origen y su escalada hasta ese lugar que ahora tiene no fue fácil.

    Para conocer un poco de los orígenes del también jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Tania Rincón visitó su tierra natal y platicó un largo rato con su mamá, misma que incluso le ofreció una rica bebida típica de la región, pozol.

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    Nacido en Cárdenas, Tabasco, un 15 de agosto de 1994, Jesús Gallardo fue criado en el seno de una familia humilde, pero muy unida, donde la señora Maribel Vasconcelos, su madre, era la encargada de conducirlo por los mejores caminos posibles.

    "Se fue a los 18 años. Una vez cuando tenía ocho años, lo mandé a la escuela y me dice, 'no te quería decir, pero en la mochila no eché los útiles, no te diste cuenta', llevaba ropa y los tacos y dice que dijo yo me voy a México a jugar'".

    Incluso, a decir de su mamá, Gallardo no se fue de su casa en busca de su sueño a esa edad solamente pporque pensó en ella.

    "Vio a los dos lados de la carretera si derecha o izquierda (para México) entonces empezó a pensar en mi".

    Sin embargo, llegó el momento en que decidió emprender camino, irse de su casa y comenzar su sueño dde ser un gran futbolista.

    "Cuando se iba nos reunió a todos, papá, mamá y mi hermano, nos dijo, me quiero ir a México, quiero ir a mi sueño, quiero triunfar".

    Finalmente, la señora Maribel Vasconcelos, mamá de Jesús Gallardo, contó una anécdota que marcó al jugador para siempre.

    "Un niño en segundo le dijo, pues mira alrededor y checa qué tabasqueño a triunfado, porque no veo a ninguno, y él dijo, yo voy a ser el primero".

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