México 2026 Selección Mexicana: el ADN del Club América presente en el Mundial 2026

Por: Wendy Granados Síguenos en Google

Video Selección Mexicana: el ADN del Club América presente en el Mundial 2026

México es uno de los protagonistas en el Mundial 2026 al ser uno de los países anfitriones y el único en albergar tres ediciones de este certamen, pero quien también figura es el ADN del Club América que hay en la Selección Mexicana.

Dentro de los 26 convocados de Javier Aguirre para la cuadra azteca, hay un total de seis jugadores que tienen historia en el Nido y no solo eso, pues algunos se volvieron grandes referentes por su trayectoria y logros con el conjunto azulcrema.

Jugadores con ADN del América en la Selección Mexicana

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Israel Reyes

Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones

Edson Álvarez

Raúl Jiménez

Guillermo Ochoa

De los seis futbolistas con pasado americanista que forman parte de la convocatoria mundialista, tres surgieron de las fuerzas básicas del club: Guillermo Ochoa, Edson Álvarez y Raúl Jiménez. Gracias a sus destacadas trayectorias en el futbol mexicano e internacional, los tres se han consolidado como referentes del Tri.

Nacionalizados en la Selección Mexicana