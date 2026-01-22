    Mundial 2026

    México va por rival de altura tras caerse posibles sinodales de talla mundial

    Selección Mexicana desea partido ante Brasil en Los Angeles previo al Mundial, tras cancelación de dos compromisos con rivales de jerarquía.

    Baudelio García Espinosa
    La Selección Mexicana sigue en la búsqueda de rivales de peso previo al inicio de la Copa del Mundo que será en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Al momento tienen cerrados un partido ante Islandia en Querétaro, la Fecha FIFA, en marzo, donde se medirán a Portugal y Bélgica, pero se caen dos compromisos importantes.

    En primera instancia se tenía contemplado medirse a la actual campeona del mundo, Argentina, en Las Vegas, pero el cotejo se canceló por no llegar a acuerdos.

    Posteriormente se manejó la posibilidad de un partido ante Francia, a llevarse a cabo en Toluca, muy cercano al inicio de la Copa del Mundo, pero también se vino abajo.

    Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Gibrán Araige, en el caso del partido ante la albiceleste. En el cotejo ante los galos, David Faitelson manejó la posibilidad y Mauricio Ymay confirmó la cancelación de dicho compromiso.

    Brasil 'suena' para enfrentar al Tri

    El propio Araige añadió que ante la cancelación de Argentina se busca a Brasil para jugar en Los Ángeles, al momento no se tiene nada confirmado.

    Video Esta es la potencia mundial que México busca como rival previo al Mundial
    Mundial 2026FutbolMéxico

