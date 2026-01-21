Mundial 2026 Javier Aguirre revela dos nombres que llevan la delantera en convocatoria para el Mundial 2026 El director técnico de la Selección Mexicana también señaló que hay un jugador más que busca acomodo en el futbol de Europa.

Video 'Vasco' Aguirre da primicia sobre la portería de México en el Mundial

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, refirió que hay dos nombres que van "un paso adelante" de cara a la convocatoria final del Tri rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa previo al partido amistoso ante Panamá de este jueves, el 'Vasco' señaló que la portería es una posición que no le "preocupa" y no dudó en decir que el 'Tala' Rangel y Luis Ángel Malagón, de Chivas y América respectivamente, tienen la ventaja en la portería del Tri, aunque señaló que todavía está en busca de más jugadores y no descartó, por ejemplo, a nombres como Carlos Acevedo.

"El puesto de portero es el más específico, el entrenamiento te dicta muchas cosas, la técnica, la actitud, la velocidad, fuerza en las piernas, agilidad, es difícil evaluar a un portero en solo un partido, es un gran arquero, tuvo una mala salida, tuvo un infortunio, el portero no me preocupa que juegue o no, sería injusto decir que le dieron 400 goles y no lo puedes descartar, no me refiero a Carlos.

"La portería realmente no me preocupa, es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo, Tala y Malagón van un paso por delante, estamos en busca de un tercer o cuarto portero inclusive y Acevedo está en esa lista, un gran arquero, si no le doy minutos o se los di a Tapia, a Ochoa, a Moreno, le di minutos a Sánchez en Sudamérica, pero no estoy preocupado por ese puesto, realmente no lo estoy", agregó Aguirre.

JAVIER AGUIRRE DEJA ENTREVER QUE HAY UN JUGADOR MÁS EN SELECCIÓN MEXICANA QUE BUSCA IRSE A EUROPA



Además, el 'Vasco' Aguirre se refirió al tema de Germán Berterame, elemento que está próximo a incorporarse al Inter Miami y del proceso de un jugador para salir de la Liga MX justo antes de la disputa del Mundial 2026.

"Hablé con él (Berterame), está en ese proceso de transferencia, he hablado con él, créeme que sí me ocupa la gente que en ese momento cuando iniciemos la concentración final, tengan trabajo en sus equipos, traeremos a la mayor cantidad de jugadores que podamos, en Europa no hay playoffs, que su equipo no se juega nada, quizás esos partidos que sobran podría hablar con el DT, solicitando y apelando a su buena voluntad, que le dé descanso antes".

Javier Aguirre no quiso revelar el nombre, pero confirmó que hay otro jugador de selección que está en busca de emigrar al futbol de Europa.

"Lo de Germán que se fuera al extranjero es parte del futbol dinámico, hay otro también, no entro en nombres, pero está en proceso de buscar su opción en Europa", dijo el 'Vasco'.