Mundial 2026 Richard Ledezma dice que no puede explicar lo que siente al vestir la playera de México El futbolista de Chivas, además, mencionó que siente que está cerca del Mundial y le echará todas las ganas para hacerlo posible.

Richard Ledezma, defensa de Chivas y de la Selección Mexicana, dice que es más Richy que Richard y que hará todo lo posible por estar en el Mundial 2026.

Nacido en Estados Unidos y entrevistado por Gibrán Araige y Mauricio Imay en Expreso de la Mañana el jugador, previo al duelo de preparación entre México e Islandia en Querétaro mencionó que no puede explicar lo que siente cuando se pone la playera del Tri

"Cuando vine a México sentí ese orgullo de ponerme la playera de Chivas de todos los mexicanos y cuando me llamó Javier es algo muy especial para mí, y obvio mis papás son de México. Y es algo que no puedo explicar que siento cuando me pongo la playera es algo muy bonito, la verdad", explicó.

Sobre su sentir a solo unos meses del Mundial del 2026 también fue muy claro con sus palabras y aseguró que buscará estar en la competencia de la FIFA de junio y julio próximos.

"Me siento muy bien, me parece que estoy en un buen momento y tengo que vivir en este momento hasta el final. Es algo que quiero lograr en mi carrera, ir a un Mundial. Creo que estoy cerca y le voy a echar todas las ganas para hacer todo lo posible", mencionó.

Finalmente, pese a estar concentrado con el Tri también se dio tiempo de hablar sobre el paso de Chivas en el Clausura 2026.

"Estamos muy felices. El trabajo que estamos haciendo en Chivas es algo que estamos muy contentos. Todos estamos juntos y vamos a llegar lejos", concluyó.