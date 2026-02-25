Mundial 2026 Así fue el Mundial del 'Piojo' Herrera con Selección Mexicana en Brasil 2014 El Tri tuvo la mala fortuna de ser remontado en Octavos de Final con el famoso "no fue penal".

Luego de darse a conocer que Miguel 'Piojo' Herrera formará parte del equipo de transmisión de TelevisaUnivision de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, recordamos el Mundial que dirigió al frente de la Selección Mexicana.

Ha pasado más de una década desde que Miguel Herrera tomó las riendas de la Selección de México para el Mundial de Brasil 2014 en que el Tri ha estado más cerca de lograr una actuación histórica.

El sorteo no fue muy prometedor, ya que México compartió el Grupo A con el anfitrión, Brasil, la peligrosa Croacia y la potencia africana Camerún.

Pese a lo sombrío de los pronósticos, México logró una apretada, pero valioso victoria en su debut ante Camerún por marcador de 1-0. La prueba de fuego para el Tri llegaría en su segundo juego ante Brasil.

Los anfitriones no pudieron doblegar al conjunto del Piojo Herrera, en gran parte gracias a la actuación de Guillermo Ochoa en la portería, quien podría estar en su sexto Mundial en caso de ser llamado por Javier Aguirre para este verano.

El empate sin goles marcó la primera ocasión en que el equipo mexicano no perdió ante Brasil en Copas del Mundo ni tampoco recibió goles de la Canarinha.

El cierre de fase de grupos para México llegó con una esperanzadora victoria de 3-1 ante Croacia, pero pese a sumar los mismos puntos que Brasil en el grupo, el Tri se quedó en segundo en lugar por una diferencia de tres goles.