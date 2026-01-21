Mundial 2026 ¿Qué es el One Time Switch en Selecciones Nacionales? Lo que necesitas saber El término que está de 'moda' gracias a Richard Ledezma y Brian Gutiérrez en la Selección Mexicana: te lo explicamos todo.

Video ¿Qué es el 'One time switch'? Lo que necesitas saber

El 'One Time Switch', el término aplicado al Programa de cambio de asociación de la FIFA, es el concepto que se usa para determinar que un jugador que ha tenido participación con alguna Selección Nacional pueda jugar con otra, eso sí, bajo ciertas condiciones y ciertos requisitos, todo de cara al Mundial 2026.

Se trata de la posibilidad que si bien no es nueva, fue reformada en 2020 por el organismo rector del futbol mundial para acoplar la regla que actualmente conocemos.

Hay jugadores que, gracias a esta norma, se les ha visto en más de un combinado nacional, algo que era más complicado de ver con anterioridad y es a lo que apelaahora futbolistas como Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, quienes están en proceso de hacer el cambio de asociación de cara a la Fecha FIFA de marzo, si bien ambos tienen ya autorización para jugar los amistosos ante Panamá y Bolivia.

¿QUÉ ES EL ONE TIME SWITCH? REQUISITOS Y QUIÉNES LO PUEDEN HACER



No cualquier jugador puede hacer el cambio de federación, incluso aunque cuente con las dos nacionalidades entre los países involucrados para hacer el movimiento. De esta forma, con las reglas vigentes de FIFA, en vigor desde 2020, un jugador que desee cambiar de federación debe cumplir con estos criterios.

No haber disputado más de tres partidos con selección mayor antes de los 21 años. Se debió transcurrir un lapso de 3 años desde su última aparición en un seleccionado nacional. No disputar un Mundial o una Final continental avalada por FIFA.

Hay otras situaciones o criterios, mismos que son revisados por FIFA, caso por caso, si bien esas normas son las imperantes. Cabe resaltar que este cambio solamente puede hacerse por UNA VEZ en la carrera de cada jugador, mismo que deberá presentar ante FIFA los siguientes requisitos.

Solicitud del jugador interesado en donde renuncia a su selección anterior. Adjunto a este documento, una constancia de que se cumplen con las situaciones arriba expuestas o, en su caso, un listado de los partidos 'Clase A' que disputó con su federación anterior.

Declaratoria de consentimiento en donde se establece que el cambio es irreversible.

Copias de los dos pasaportes en cuestión, de la selección a la que se renuncia y a la que se hará el cambio.

¿QUÉ JUGADORES HAN HECHO EL 'ONE TIME SWITCH' ANTE LA FIFA?



En la década en curso, varios elementos a nivel mundial han aprovechado las modificaciones a este reglamento y, a pesar de aparecer en torneos oficiales a nivel juvenil o en partidos amistosos con una selección mayor, han hecho el cambio de federación, tal es el caso de:

Julián Quiñones - de Colombia a México

Rogelio Funes Mori - de Argentina a México

Alejandro Garnacho - De España a Argentina

Iñaki Wiliams - de España a Ghana

Aymeric Laporte (Francia a España)

Brahim Díaz (España a Marruecos)

Otávio (Brasil a Portugal)

Además, hay otros elementos que también han hecho su cambio de federación, si bien aplicaron antes de que se establecieran las normas vigentes por FIFA a inicios de esta década.