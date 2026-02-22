Mundial 2026 Se mantiene partido amistoso México vs. Islandia en Querétaro Ante los hechos violentos suscitados en varios estados del país, hasta el momento no se ha determinado algún cambio de planes respecto al amistoso del Tri.

Video AL MOMENTO: Se mantiene el partido de México ante Islandia en Querétaro

Una vez que fue suspendido el encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX entre Querétaro vs. Juárez, debido a los lamentables sucesos de violencia que se han dado en varios estados de la República Mexicana, en especial en Jalisco, el partido amistoso de la Selección Mexicana parece no sufrir alteraciones, como sí sucedió con el Clásico Femenil.

Aunque en el Estado de Querétaro y las inmediaciones del Estadio La Corregidora no se han registrado hechos violentos, la Liga MX determinó reprogramar el encuentro; sin embargo, los seleccionados nacionales ya comenzaron su arribo al hotel de concentración para el amistoso ante Islandia.

Ante esto y las medidas de seguridad tomadas por el gobierno de Querétaro en el sentido de pedirle a sus ciudadanos mantenerse en casa en la medida de lo posible, las incógnitas en cuanto al partido del Tri a llevarse a cabo este miércoles 25 de febrero comenzaron a surgir.

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Gibran Araige, por el momento el encuentro entre México vs. Islandia se mantiene en tiempo y en forma para disputarse a las 8:00 de la noche en el Estadio Corregidora.

Sin embargo, el mismo reportero advierte que existen pláticas para tratar de analizar la situación y ver cuál es el escenario mejorable ante esta situación que se vive en el país, luego de que Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG fuera abatido, suscitando una serie de hechos violentos en el centro del país.