Mundial 2026 'Tala' Rangel sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo en el estadio Ciudad de México La Selección Mexicana chocará con Portugal en la reinauguración del estadio Ciudad de México.

Será en marzo cuando la Selección Mexicana se enfrente a Portugal, que contará con Cristiano Ronaldo y todas sus estrellas, en la reinauguración del estadio Banorte y ante esto Raúl ‘Tala’ Rangel aseguró que ese día olvidará el fanatismo a pesar de que CR7 es uno de sus ídolos.

En entrevista para TUDN el portero de las Chivas señaló que siempre hay que mostrar compromiso ante todo y ponerle seriedad en cada partido.

“ Me considero una persona ecuánime en mis sentimientos y trato de tomar todos los partidos de la misma manera, obviamente tiene un plus por conocer a uno de tus ídolos de tu infancia, alguien que es conocido a nivel mundial y es ejemplo”

“ Trato de tomarlo con esa seriedad, dejando de lado el fanatismo, pensar en la profesión y afrontar el compromiso como debe de ser, que es llevando a cabo lo que sé hacer”, aseguró ‘Tala’ Rangel.