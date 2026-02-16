México 2026 Preocupación en Selección Mexicana por posible intervención de Edson Álvarez El West Ham podría ser clave para el futuro del futbolista mexicano a unos meses del Mundial 2026.

Video ¿Quirófano en puerta? El panorama de la lesión de Edson Álvarez

Las alarmas en la Selección Mexicana se prendieron a unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 26 luego de que se diera a conocer que Edson Álvarez tendría que pasar por el quirófano en los próximos días.

De acuerdo con Mauricio Ymay, analista de TUDN, el mediocampista está siendo observado detalladamente por especialistas tanto del Tri como del Fenerbahce, pero que el West Ham podría ser el que tomará la decisión final debido a que el ‘Machín’ pertenece a los Hammers.

Dentro de la Selección Mexicana confían en que Álvarez no pase por el quirófano para tratarse una lesión del tobillo ya que en caso de que sea operado el tiempo de recuperación podría ser más larga.

Hace unos días la prensa de Turquía mencionó que era muy probable que el mexicano tuviera que pasar por el quirófano por un dolor que presenta en el tobillo y que ha provocado que no tenga regularidad con el Fenerbahce.