    Edson Álvarez pasaría por el quirófano, afirman en Turquía, ¿Mundial 2026 en riesgo?

    El mediocampista mexicano no fue convocado al último partido del Fenerbahce contra el Trabzonspor.

    Por:Fernando Vázquez
    Edson Álvarez, mediocampista mexicano del Fenerbahce, estaría en riesgo de pasar por el quirófano, según afirman en Turquía, por lo que también la Selección Mexicana prende alarmas.

    Acorde con el analista y comentarista turco Ersin Düzen, Edson Álvarez tiene problema con una lesión previa, incluso "mucho dolor", por lo que hay la posibilidad de que pase por el quirófano.

    Eso sí, Düzen señaló que esa información necesita ser confirmada. Por el momento, no hay comunicación oficial respecto a lo que sucede con el mediocampista mexicano.

    Edson Álvarez no ha tenido regularidad con el Fenerbahce, sobre todo desde que se lesionara el tobillo a finales del año pasado. Su último partido dentro de la Super Liga de Turquía fue el pasado 2 de febrero, donde salió amonestado ante el Kocaelispor.

    Su última aparición en cancha fue en la Copa de Turquía, en donde jugó ante el Erzurumspor. El mediocampista mexicano no apareció en la convocatoria del último partido del Fenerbahce contra el Trabzonspor, partido liguero.

    La gran preocupación aparece con la Selección Mexicana, ya que el equipo dirigido por Javier Aguirre tiene ya a varios lesionados de cara al Mundial 2026.

