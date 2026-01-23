    Mundial 2026

    'Tala' Rangel con los pies en la tierra de cara al Mundial: "No me estoy creando películas"

    El portero de la Selección Mexicana aseguró que la competencia por el puesto ha sido intensa.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Qué portero lleva la ventaja en el Tri? Esto respondió el Tala

    Raúl ‘Tala’ Rangel aseguró no aun no se visualiza como uno de los poteros de la Selección Mexicana en el Mundial y que él sigue enfocado en seguir trabajando ya que no puede confiarse.

    En entrevista para TUDN el arquero de las Chivas aseguró que no siente que por ahora nadie tiene ventaja para ser el portero titular en el Mundial 2026 ya que cualquier descuido le podría costar el lugar en la próxima Copa del Mundo.

    PUBLICIDAD

    Siendo sincero y realista, no me estoy creando películas ni nada, estoy tranquilo, estoy viviendo el día a día, trabajando, siendo constante, que creo que eso es lo primordial, porque si me voy más allá voy a dejar de vivir el presente, por ahí pudiera estar un poco más bajo de nivel”

    “Me siento entusiasmado, la verdad. Creo que, como lo he dicho , la puerta está abierta para que cualquiera pueda jugar. Incluso hasta yo creo que se presta a que venga cualquier portero… debo de enfocarme en trabajar y al final de cuentas el entrenador decidirá quién pone, pero yo creo que esa competencia interna ha estado muy buena y creo que debe de seguir de esa manera"

    Más sobre Mundial 2026

    México quiere a Brasil para partido amistoso previo al Mundial
    1 mins

    México quiere a Brasil para partido amistoso previo al Mundial

    Seleccion Mexico
    ¡Falta el 10! México sorprende con la alineación ante Panamá
    1 mins

    ¡Falta el 10! México sorprende con la alineación ante Panamá

    Seleccion Mexico
    Rivalidad que crece ¡Polémicas arbitrales entre México y Panamá!
    2 mins

    Rivalidad que crece ¡Polémicas arbitrales entre México y Panamá!

    Seleccion Mexico
    Horario y dónde ver México vs. Panamá, partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver México vs. Panamá, partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre revela dos nombres que llevan la delantera en convocatoria para el Mundial 2026
    2 mins

    Javier Aguirre revela dos nombres que llevan la delantera en convocatoria para el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    ¿Se pierde el Mundial? Esto dijo Javier Aguirre sobre Chucky Lozano
    2 mins

    ¿Se pierde el Mundial? Esto dijo Javier Aguirre sobre Chucky Lozano

    Seleccion Mexico
    La épica narración de Paco Villa en la chilena de Raúl Jiménez vs. Panamá
    1 mins

    La épica narración de Paco Villa en la chilena de Raúl Jiménez vs. Panamá

    Seleccion Mexico
    FIFA da veredicto sobre Richard Ledezma y Brian Gutiérrez: ¿juegan para México?
    1 mins

    FIFA da veredicto sobre Richard Ledezma y Brian Gutiérrez: ¿juegan para México?

    Seleccion Mexico
    Ex de Real Madrid da fuertes palabras sobre Santi Gimenez: "Está sufriendo"
    1 mins

    Ex de Real Madrid da fuertes palabras sobre Santi Gimenez: "Está sufriendo"

    Seleccion Mexico
    Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana para amistosos en enero
    1 mins

    Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana para amistosos en enero

    Seleccion Mexico

    No hay ventaja en ningún sentido. Al final de cuentas sabemos que esto es fútbol, puede pasar mil y un cosas. Y aquel que se sienta seguro puede que termine por quedar fuera o por no estar como él lo pensaba… Creo que ninguno de los tres que estamos ahora debe relajarse, debemos seguir trabajando a tope, al 100%, apoyándonos como lo hemos hecho en los partidos que nos ha tocado jugar y pues nada, seguir sobre esa línea”, aseguró Rangel.

    En conferencia de prensa Javier Aguirre señaló que Luis Ángel Malagón y ‘Tala’ Rangel llevan ventaja, sin embargo, el arquero de las Chivas indicó que el ‘Vasco’ no les ha dicho nada.

    “No nos comunica tanto porque creo que él quiere que no nos relajemos, que sigamos trabajando, que haya esa incertidumbre para que no se relaje, tiene mucha cercanía porque en entrenamientos de porteros está ahí con nosotros y ahí se da cuenta el portero que él prefiere”, agregó ‘Tala’ Rangel.

    PUBLICIDAD

    'TALA' RANGEL VE A OCHOA EN EL MUNDIAL 2026

    Raúl 'Tala' Rangel destacó la trayectoria de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana y apuntó que el arquero está en la pelea por un lugar en el Mundial.

    "Sí, por la trayectoria que tiene, por lo que logró en selección si lo pondría, le tengo un respeto y una estima muy grande, lo pondría en esa conversación"

    "Nos dio mucha seguridad tenerlo por la experiencia, los consejos que te puede dar, como te puede ayudar en el tema de manejar el grupo, así lo sentí", indicó el portero del Tri.

    Video ‘Tala’ Rangel afirma que Ochoa sigue en la pelea por un lugar en el Mundial.
    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Raúl RangelMéxico 2026Javier AguirreGuillermo Ochoa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX