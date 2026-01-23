Mundial 2026 'Tala' Rangel con los pies en la tierra de cara al Mundial: "No me estoy creando películas" El portero de la Selección Mexicana aseguró que la competencia por el puesto ha sido intensa.

Por: Raúl Martínez

¿Qué portero lleva la ventaja en el Tri?

Raúl ‘Tala’ Rangel aseguró no aun no se visualiza como uno de los poteros de la Selección Mexicana en el Mundial y que él sigue enfocado en seguir trabajando ya que no puede confiarse.

En entrevista para TUDN el arquero de las Chivas aseguró que no siente que por ahora nadie tiene ventaja para ser el portero titular en el Mundial 2026 ya que cualquier descuido le podría costar el lugar en la próxima Copa del Mundo.

“ Siendo sincero y realista, no me estoy creando películas ni nada, estoy tranquilo, estoy viviendo el día a día, trabajando, siendo constante, que creo que eso es lo primordial, porque si me voy más allá voy a dejar de vivir el presente, por ahí pudiera estar un poco más bajo de nivel”

“Me siento entusiasmado, la verdad. Creo que, como lo he dicho , la puerta está abierta para que cualquiera pueda jugar. Incluso hasta yo creo que se presta a que venga cualquier portero… debo de enfocarme en trabajar y al final de cuentas el entrenador decidirá quién pone, pero yo creo que esa competencia interna ha estado muy buena y creo que debe de seguir de esa manera"

“ No hay ventaja en ningún sentido. Al final de cuentas sabemos que esto es fútbol, puede pasar mil y un cosas. Y aquel que se sienta seguro puede que termine por quedar fuera o por no estar como él lo pensaba… Creo que ninguno de los tres que estamos ahora debe relajarse, debemos seguir trabajando a tope, al 100%, apoyándonos como lo hemos hecho en los partidos que nos ha tocado jugar y pues nada, seguir sobre esa línea”, aseguró Rangel.

En conferencia de prensa Javier Aguirre señaló que Luis Ángel Malagón y ‘Tala’ Rangel llevan ventaja, sin embargo, el arquero de las Chivas indicó que el ‘Vasco’ no les ha dicho nada.

“No nos comunica tanto porque creo que él quiere que no nos relajemos, que sigamos trabajando, que haya esa incertidumbre para que no se relaje, tiene mucha cercanía porque en entrenamientos de porteros está ahí con nosotros y ahí se da cuenta el portero que él prefiere”, agregó ‘Tala’ Rangel.

'TALA' RANGEL VE A OCHOA EN EL MUNDIAL 2026

Raúl 'Tala' Rangel destacó la trayectoria de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana y apuntó que el arquero está en la pelea por un lugar en el Mundial.

"Sí, por la trayectoria que tiene, por lo que logró en selección si lo pondría, le tengo un respeto y una estima muy grande, lo pondría en esa conversación"

"Nos dio mucha seguridad tenerlo por la experiencia, los consejos que te puede dar, como te puede ayudar en el tema de manejar el grupo, así lo sentí", indicó el portero del Tri.