Mundial 2026 Javier Aguirre lamenta la que se perfila la primera baja por lesión para el Mundial 2026 El técnico del Tricolor habló de los lesionados hacia la Copa del Mundo y también recordó su “gol de mierda” a Argentina en un amistoso en Puebla.

Video Javier Aguirre anuncia qué seleccionado mexicano no estará en el Mundial por lesión

En el marco del anuncio de la sede para el partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló acerca de los lesionados que tiene en la lista y que están en observación para su posible incorporación en la convocatoria definitiva.

Si bien ‘el Vasco’ Aguirre señaló que han acompañado a cada uno en su rehabilitación bajo su proyecto 365, indicó que hay uno que lo tiene prácticamente descartado, pues su recuperación se complicó más de lo esperado.

“Estoy ocupado en la rehabilitación de seis o siete (jugadores con cirugías). Estuve la semana pasada con Gilberto Mora que está atravesando un problema de pubalgia. A Luis Romo le llamé también para ver la magnitud de su lesión.

“Edson (Álvarez) sí está, tenemos gente permanentemente con los jugadores que están fuera de México, es el plan 365 que tenemos; si quieren nutriólogo, psicólogo, el preparador físico, el fisioterapeuta, médicos. Estamos de verdad muy pendientes de esta gente, no los abandonamos.

“Son circunstancias del futbol. Santiago Gimenez también se resintió de su lesión, tuvo que ser intervenido. Ahora Edson (Álvarez) que fue un contratiempo finalmente, un golpe en diciembre, fue empeorando. Alexis Vega que se hizo una limpieza de rodilla hace poco precisamente para estar en la convocatoria final”, indicó Javier Aguirre en conferencia de prensa en Puebla.

¿PRIMERA BAJA PARA EL MUNDIAL 2026 CON LA SELECCIÓN MEXICANA?

Es casi un hecho, sólo falta el anuncio oficial, de la que se puede considerar la primera baja importante del combinado nacional mexicano para la Copa del Mundo de la FIFA del verano próximo y se trata del futbolista del Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete.

“Luis Chávez que está en Moscú, está rehabilitándose ya casi está; el ‘Chino’ Huerta… tenemos ahí… Chiquete, ese sí lamentablemente no creo que llegue, es una pena. Rodrigo Huescas que iría a verlo, quiero ir a ver a Huescas en estos días, a ver si me doy una escapadita para Dinamarca.

“Mi mejor consejo para todos ellos, incluido Edson, es que piensen en su rehabilitación, la cirugía es una en manos de profesionales, hacen bien su trabajo; pero la rehabilitación te corresponde a ti, es la clave.

“No se pongan plazos, porque los médicos siempre te dicen, ocho meses y si son cuatro pues ya estuvo; pero si dicen dos y son cuatro, entonces le echas la bronca al médico. En ese sentido sí estoy ocupado, y por qué no preocupado.

“Porque no es uno ni dos, son varios, la Selección Mexicana no depende de un jugador, pero la Selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al 100 por ciento, el que no está al 100 por ciento y no esté jugando, no puede venir”, indicó ‘el Vasco’ Aguirre en la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

JAVIER AGUIRRE SE BURLA DE SU GOL A ARGENTINA EN PARTIDO AMISTOSO HACIA EL MUNDIAL 1986

Como parte del anuncio de que el Estadio Cuauhtémoc será la sede para el partido de preparación hacia el Mundial 2026 ante Ghana, se le recordó su gol a la Selección de Argentina cuando era jugador del Tricolor como parte de su preparación hacia el Mundial México 1986 y que le arrancó algunas risas.

“Quisiera recordarte que no fue un gol, fue un golazo (risas) fue una mierda, porque la empujé a un metro y el portero se la comió entera, fue el pero gol de mi carrera, metí cuatro y fue el peor.

“Fue un gran recuerdo, la afición entregadísima. Volví hacia no mucho con la selección y entregadísima, volveremos y va a ser fantástico”, recordó Javier Aguirre de su gol a Argentina, que en ese entonces tuvo a Diego Armando Maradona entre sus filas.

“Pinche gol, mira. Mira los shortsitos que usábamos, qué barbaridad. Quita esa chingadera. Lo festejé… mira, la empujo, toma (risas)”, dijo entre carcajadas el seleccionador de México.