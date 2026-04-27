Mundial 2026 ¿Será después del Mundial? Ochoa se sincera y habla sobre su retiro del futbol El portero mexicano cree que todavía está para pelear el puesto titular del Tri en el Mundial.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Después del Mundial? Guillermo Ochoa habla sobre su retiro

Después de más de 20 años de carrera, Guillermo Ochoa reveló que tras el Mundial 2026 le dirá adiós a la Selección Mexicana y también podría dejar el futbol profesional.

En entrevista para TUDN, el arquero mexicano contó que será difícil despedirse del futbol, pero que está preparado para cuando se dé.

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“Sí (retirarse del Tri) y de mi carrera podría ser. Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen “lo hemos dado todo, lo has dejado todo”, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados”, aseguró Guillermo Ochoa.

Asimismo, Guillermo Ochoa aseguró que entiende que hay jóvenes porteros que están peleando por el puesto titular del Tri, pero señaló que él siempre peleará por ser el portero número en el Mundial 2026.

“Es natural, uno se va haciendo más grande… claro que lo entiendo, e s lógico que vienen jóvenes empujando es parte de la vida del futbol y ¿por eso voy a dejar de pelear? no, para nada"

“Si me toca ir al Mundial, yo sé o que es competir… y cuando a mí me ponen a competir soy insistente. Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir, y si me toca jugar voy a estar listo y si no me toca estaré listo, es normal y lo entendería”, agregó Ochoa.