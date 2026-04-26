México 2026 Guillermo Ochoa revela cuándo supo que podía llegar al sexto Mundial con México El porteo del AEL Limassol habló en exclusiva para TUDN a menos de 50 días de la Copa del Mundo.

Video Secreto revelado: Memo Ochoa se confiesa sobre el sexto Mundial

Guillermo Ochoa apunta a estar en sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026 que comenzará el siguiente 11 de junio con el partido de México vs. Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte.

En entrevista con Mauricio Ymay de TUDN, el portero concedió palabras a menos de 50 días de que comienza la mayor fiesta del futbol mundial y con la ilusión intacta.

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Las palabras de Guillermo Ochoa sobre su sexto Mundial



Guillermo Ochoa confesó lo siguiente sobre el sexto Mundial y de cuándo fue el momento en que supo cuando tenía la posibilidad de convertirse en el único mexicano con ese número de asistencias a una Copa del Mundo.

"Cuando termina el Mundial de Qatar, 'creo que todavía no estoy listo para decir adiós a la selección, todavía puedo, todavía estoy, quiero seguir, vamos a ver que se da, pero me siento bien".

El amor de Ochoa al América



Ante los rumores en meses pasados de poder jugar una vez en la Liga MX con otro equipo, Memo habló sin tapujos que sus únicas intenciones de estar en México ha sido siempre con América.