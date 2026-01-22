Mundial 2026 Horario y dónde ver México vs. Panamá, partido amistoso rumbo al Mundial 2026 La Selección Mexicana arranca la última etapa de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Video ¡Inician las pruebas finales al Mundial 202! Así puedes ver Panamá vs. México

La Selección Mexicana arranca su preparación final para el Mundial 2026 con el partido Panamá vs. México en el Estadio Rommel Fernández.

La escuadra canalera ya se estrenó durante este 2026 con un juego amistoso ante Bolivia el pasado domingo 18 de enero, con un empate 1-1 en el Estadio IV Centenario en Tarija, territorio boliviano.

PUBLICIDAD

Para Javier Aguirre será el primero de los últimos dos partidos en que podrá saber si algún elemento de la Liga MX se puede colar a una posible lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMISTOSO PANAMÁ VS. MÉXICO



La Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria para este partido con ocho jugadores de Chivas, el club que más aporta a estos primeros compromisos en el 2026.

Cabe mencionar que este partido no es correpondiente a una Fecha FIFA, si no a negocaciones de la FMF con otras federaciones para lograr estos juegos de preparación para la justa mundialista.

Fecha : Jueves 22 de enero

: Jueves 22 de enero Horario : El partido arrancará a las 19:00 horas CT de México; en Estados Unidos a las 20:00 horas ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas PT.

: El partido arrancará a las 19:00 horas CT de México; en Estados Unidos a las 20:00 horas ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas PT. Dónde ver: Este juego lo podrás ver EN VIVO por Canal 5, TUDN y ViX en México; para la Unión Americana por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.