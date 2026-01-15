Mundial 2026 Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial El 'Vasco' sorpende al dar a conocer esta convocatoria para los primeros partidos del año.

Video Javier Aguirre sorprende con inesperada primera convocatoria de 2026

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dio su primera convocatoria de 2026, año rumbo al Mundial y por ello, la lista se conforma ahora de 27 jugadores.

Esta convocatoria de México es para encarar los dos partidos amistososos de enero ante Panamá el 22 en Ciudad de Panamá y ante Bolivia, el 25 de enero, en Santa Cruz de la Sierra.

Cabe resaltar que esta no es Fecha FIFA, por lo que la lista solamente está integrada por elementos de la Liga MX y un jugador de la MLS, se trata de Obed Vargas, del Seattle Sounders.

LISTA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE MÉXICO EN 2026



Javier Aguirre tiene ya a su base de elementos del futbol mexicano, a quienes habrá qué sumar a jugadores del futbol europeo, con quienes podrá contar hasta la Fecha FIFA de marzo, en la reinaguración del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026 ante Portugal.

De momento, esta es la lista completa de 27 jugadores en la primera convocatoria son los siguientes.

-PORTERÍA

Luis Malagón América

Raúl Rangel Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna

-DEFENSA

Richard Ledezma Guadalajara

Jorge Sánchez Cruz Azul

Víctor Guzmán Monterrey

Israel Reyes América

Ramón Juárez América

Eduardo Águila Atlético de San Luis

Everardo López Toluca

Jesús Gallardo Toluca

Bryan González Guadalajara

-MEDIOCAMPISTAS

Luis Romo Guadalajara Medio

Erik Lira Cruz Azul Medio

Denzell García FC Juárez Medio

Iker Fimbres Monterrey Medio

Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio

Kevin Castañeda Club Tijuana Medio

Obed Vargas Seattle Sounders Medio

Marcel Ruiz Toluca Medio

Brian Gutiérrez Guadalajara Medio

Diego Lainez Tigres UANL Medio

Roberto Alvarado Guadalajara Medio

Gilberto Mora Club Tijuana Medio