    Mundial 2026

    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial

    El 'Vasco' sorpende al dar a conocer esta convocatoria para los primeros partidos del año.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Javier Aguirre sorprende con inesperada primera convocatoria de 2026

    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dio su primera convocatoria de 2026, año rumbo al Mundial y por ello, la lista se conforma ahora de 27 jugadores.

    Esta convocatoria de México es para encarar los dos partidos amistososos de enero ante Panamá el 22 en Ciudad de Panamá y ante Bolivia, el 25 de enero, en Santa Cruz de la Sierra.

    Cabe resaltar que esta no es Fecha FIFA, por lo que la lista solamente está integrada por elementos de la Liga MX y un jugador de la MLS, se trata de Obed Vargas, del Seattle Sounders.

    LISTA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE MÉXICO EN 2026


    Javier Aguirre tiene ya a su base de elementos del futbol mexicano, a quienes habrá qué sumar a jugadores del futbol europeo, con quienes podrá contar hasta la Fecha FIFA de marzo, en la reinaguración del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026 ante Portugal.

    De momento, esta es la lista completa de 27 jugadores en la primera convocatoria son los siguientes.

    -PORTERÍA
    Luis Malagón América
    Raúl Rangel Guadalajara
    Carlos Acevedo Santos Laguna

    -DEFENSA
    Richard Ledezma Guadalajara
    Jorge Sánchez Cruz Azul
    Víctor Guzmán Monterrey
    Israel Reyes América
    Ramón Juárez América
    Eduardo Águila Atlético de San Luis
    Everardo López Toluca
    Jesús Gallardo Toluca
    Bryan González Guadalajara

    -MEDIOCAMPISTAS
    Luis Romo Guadalajara Medio
    Erik Lira Cruz Azul Medio
    Denzell García FC Juárez Medio
    Iker Fimbres Monterrey Medio
    Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio
    Kevin Castañeda Club Tijuana Medio
    Obed Vargas Seattle Sounders Medio
    Marcel Ruiz Toluca Medio
    Brian Gutiérrez Guadalajara Medio
    Diego Lainez Tigres UANL Medio
    Roberto Alvarado Guadalajara Medio
    Gilberto Mora Club Tijuana Medio

    -DELANTEROS
    Ángel Sepúlveda Guadalajara
    Germán Berterame Monterrey
    Armando González Guadalajara

