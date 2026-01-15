Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial
El 'Vasco' sorpende al dar a conocer esta convocatoria para los primeros partidos del año.
Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dio su primera convocatoria de 2026, año rumbo al Mundial y por ello, la lista se conforma ahora de 27 jugadores.
Esta convocatoria de México es para encarar los dos partidos amistososos de enero ante Panamá el 22 en Ciudad de Panamá y ante Bolivia, el 25 de enero, en Santa Cruz de la Sierra.
Cabe resaltar que esta no es Fecha FIFA, por lo que la lista solamente está integrada por elementos de la Liga MX y un jugador de la MLS, se trata de Obed Vargas, del Seattle Sounders.
LISTA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE MÉXICO EN 2026
Javier Aguirre tiene ya a su base de elementos del futbol mexicano, a quienes habrá qué sumar a jugadores del futbol europeo, con quienes podrá contar hasta la Fecha FIFA de marzo, en la reinaguración del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026 ante Portugal.
De momento, esta es la lista completa de 27 jugadores en la primera convocatoria son los siguientes.
-PORTERÍA
Luis Malagón América
Raúl Rangel Guadalajara
Carlos Acevedo Santos Laguna
-DEFENSA
Richard Ledezma Guadalajara
Jorge Sánchez Cruz Azul
Víctor Guzmán Monterrey
Israel Reyes América
Ramón Juárez América
Eduardo Águila Atlético de San Luis
Everardo López Toluca
Jesús Gallardo Toluca
Bryan González Guadalajara
-MEDIOCAMPISTAS
Luis Romo Guadalajara Medio
Erik Lira Cruz Azul Medio
Denzell García FC Juárez Medio
Iker Fimbres Monterrey Medio
Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio
Kevin Castañeda Club Tijuana Medio
Obed Vargas Seattle Sounders Medio
Marcel Ruiz Toluca Medio
Brian Gutiérrez Guadalajara Medio
Diego Lainez Tigres UANL Medio
Roberto Alvarado Guadalajara Medio
Gilberto Mora Club Tijuana Medio
-DELANTEROS
Ángel Sepúlveda Guadalajara
Germán Berterame Monterrey
Armando González Guadalajara