    Javier Aguirre da declaración que hace dudar de Memo Ochoa al Mundial 2026

    El técnico de la Selección Mexicana habló de la competencia que existe en la portería del Tri.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Definidos sus porteros para el Mundial? La respuesta del Vasco que sorprende

    Javier Aguirre ofreció conferencia de prensa previo al partido de México vs. Paraguay, último partido amistoso de la Selección Mexicana en este 2025.

    El Mundial 2026 está a poco más de seis meses y el debate de la portería en el Tri sigue al rojo vivo, pero el 'Vasco' Aguirre dio una declaración que puede permear en Memo Ochoa sobre sus aspiraciones para su sexta Copa del Mundo.

    Cuestionado acerca de si habló con Raúl 'Tala' Rangel sobre los abucheos recibidos en el TSM de Torreón, el entrenador de México fue puntual en hablar de sus tres porteros convocados en esta Fecha FIFA de noviembre.

    "Hablé con el grupo, no particularicé, pero sí felicité a los tres porteros, una gran conducta, después del partido se van los titulares y se quedan los suplentes para que no pierdan ese día de actividad y atajaron muy bien tanto Carlos y Malagón.

    "En la banca había gestos de complicidad, hemos logrado una competencia sana, pero siempre de un marco de relación afectiva, nos une el escudo, la bandera nacional y esos tres hay una gran camadería y lo demostraron, cada quien en su rol tuvo gran partido".

    DESEO DE FIN DE AÑO PARA JAVIER AGUIRRE


    En vísperas de culminar su primer año de forma completa con la Selección Mexicana tras ser anunciado por tercera vez como entrenador del Tri, Javier Aguirre solo quiere una cosa para terminar la actividad en 2025.

    "Sería bueno cerrar el año, el debate del funcionamiento o sistema es de ustedes, no lo rehúyo, pero sí sería bueno por algunos jugadores que quiero ver que me demuestren que pueden estar y si ganamos, que participan, aún mejor, me iría muy contento".

