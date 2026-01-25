Mundial 2026 Ante Portugal será una prueba de fuego: ‘Tala’ Rangel El guardameta mexicano asegura que no tiene un lugar seguro en el Tri, por lo que seguirá trabajando.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video 'Tala' Rangel es consciente de que nadie tiene un lugar seguro en el Tri

Raúl ‘Tala’ Rangel fue el guardameta titular de México en los dos primeros compromisos de la Selección en el 2026. Javier Aguirre le dio la confianza al guardameta de Chivas y este respondió al mantener su arco en cero, en 180 minutos.

A pesar de esta condición, el ‘Tala’ es consciente y asegura no tener un lugar seguro en la lista final de la Selección Mexicana, por lo que seguirá trabajando para ganarse la confianza del ‘Vasco’.

PUBLICIDAD

“El hambre la debo seguir teniendo como en la primera convocatoria y no conformarme con el hecho de que ya estoy en la lista definitoria. Nada está escrito aún, todo puede pasar. Javier Aguirre no me dijo mucho, solo que jugara como en el partido pasado, tranquilo, con lo que sé hacer y que tuviera confianza”, aseguró el arquero de Chivas, al finalizar el partido ante Bolivia.

Portugal será una prueba de fuego: Rangel

El arquero tricolor tiene en la mente estar en el arco de México en el partido que se llevará a cabo en la reapertura del estadio Azteca, c uando se enfrente a Portugal porque será una prueba de fuego y se va a encarar con mucha responsabilidad para la Copa del Mundo.