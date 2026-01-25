    Mundial 2026

    Ante Portugal será una prueba de fuego: ‘Tala’ Rangel

    El guardameta mexicano asegura que no tiene un lugar seguro en el Tri, por lo que seguirá trabajando.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video 'Tala' Rangel es consciente de que nadie tiene un lugar seguro en el Tri

    Raúl ‘Tala’ Rangel fue el guardameta titular de México en los dos primeros compromisos de la Selección en el 2026. Javier Aguirre le dio la confianza al guardameta de Chivas y este respondió al mantener su arco en cero, en 180 minutos.

    Más sobre Mundial 2026

    Javier Aguirre advierte que aún hay mucho por corregir en Selección Mexicana
    1 mins

    Javier Aguirre advierte que aún hay mucho por corregir en Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Berterame asegura poder jugar en cualquier posición para ir al Mundial 2026
    1 mins

    Berterame asegura poder jugar en cualquier posición para ir al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Esto es lo que pide Portugal para 'asegurar' que Cristiano Ronaldo juegue vs. México
    1 mins

    Esto es lo que pide Portugal para 'asegurar' que Cristiano Ronaldo juegue vs. México

    Seleccion Mexico
    Israel Reyes sufre lesión muscular en amistoso de México; preocupación en América
    1 mins

    Israel Reyes sufre lesión muscular en amistoso de México; preocupación en América

    Seleccion Mexico
    Bolivia vs. México EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso para Mundial 2026
    3 mins

    Bolivia vs. México EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso para Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Alineación de México vs. Bolivia: ¿Ya hay portero titular para el Mundial 2026?
    2 mins

    Alineación de México vs. Bolivia: ¿Ya hay portero titular para el Mundial 2026?

    Seleccion Mexico
    Bolivia vs. México: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Bolivia vs. México: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    'Tala' Rangel sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo en el estadio Ciudad de México
    1 mins

    'Tala' Rangel sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo en el estadio Ciudad de México

    Seleccion Mexico
    Bolivia vs. México: se espera temperatura extrema a la hora del partido hacia el Mundial 2026
    1 mins

    Bolivia vs. México: se espera temperatura extrema a la hora del partido hacia el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Dani Alves presume nueva foto con la playera de la Selección Mexicana
    1 mins

    Dani Alves presume nueva foto con la playera de la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico

    A pesar de esta condición, el ‘Tala’ es consciente y asegura no tener un lugar seguro en la lista final de la Selección Mexicana, por lo que seguirá trabajando para ganarse la confianza del ‘Vasco’.

    PUBLICIDAD

    “El hambre la debo seguir teniendo como en la primera convocatoria y no conformarme con el hecho de que ya estoy en la lista definitoria. Nada está escrito aún, todo puede pasar. Javier Aguirre no me dijo mucho, solo que jugara como en el partido pasado, tranquilo, con lo que sé hacer y que tuviera confianza”, aseguró el arquero de Chivas, al finalizar el partido ante Bolivia.

    Portugal será una prueba de fuego: Rangel

    El arquero tricolor tiene en la mente estar en el arco de México en el partido que se llevará a cabo en la reapertura del estadio Azteca, c uando se enfrente a Portugal porque será una prueba de fuego y se va a encarar con mucha responsabilidad para la Copa del Mundo.

    Video ¡Increíble! El enfermo golazo con el que Berterame clava el 0-1 a Bolivia
    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoRaúl RangelBolivia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX