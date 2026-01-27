Mundial 2026 ¿Memo Ochoa vs. Portugal? Alex de la Rosa revela que detalles de su regreso a Selección La Selección Mexicana enfrentará a Portugal y Bélgica en marzo, uno de esos juegos en el Estadio Banorte.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Alex de la Rosa suelta bombita sobre Memo Ochoa en el partido vs. CR7

La Selección Mexicana y Javier Aguirre parece tener definido a su portero para el Mundial 2026, pero hay una luz de esperanza para el arquero Guillermo Ochoa.

Este día en Línea de Cuatro, Alejandro de la Rosa reveló que hay una posibilidad de que Paco Memo tenga una última oportunidad de sumarse al equipo mexicano para la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD

“Me cuentan de adentro, del seno de la selección, que ven a todos los jugadores seleccionables, incluso a Memo, sí le hacen seguimiento de lo que ve o percibe, de lo que se habla, esta persona piensa que va a venir en marzo, que va a ser convocado y ahí se va a decidir su futuro, que no nos sorprenda que, para el partido ante Portugal y Bélgica, Memo Ochoa aparezca en la convocatoria para la Fecha FIFA”.

Guillermo Ochoa no fue incluido para la convocatoria de noviembre y desde entonces no es considerado para el arco mexicano, en su lugar han llevado a Raúl Rangel de Chivas y a Luis Ángel Malagón del América.

El Tri tendrá un juego contra Islandia en febrero y los dos mencionados ante Portugal y Bélgica en marzo del 2026, uno de ellos para la reinauguración del Estadio Banorte en la Ciudad de México.