    Mundial 2026

    ¿Memo Ochoa vs. Portugal? Alex de la Rosa revela que detalles de su regreso a Selección

    La Selección Mexicana enfrentará a Portugal y Bélgica en marzo, uno de esos juegos en el Estadio Banorte.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Alex de la Rosa suelta bombita sobre Memo Ochoa en el partido vs. CR7

    La Selección Mexicana y Javier Aguirre parece tener definido a su portero para el Mundial 2026, pero hay una luz de esperanza para el arquero Guillermo Ochoa.

    Más sobre Mundial 2026

    El curioso dato del Mundial de Chile 1962
    1 mins

    El curioso dato del Mundial de Chile 1962

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Grandes selecciones que llegaron a una final de Mundial pero se quedaron con las manos vacías
    2:08

    Grandes selecciones que llegaron a una final de Mundial pero se quedaron con las manos vacías

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Argentina pierde por lesión a campeón del mundo para el Mundial 2026
    1:16

    Argentina pierde por lesión a campeón del mundo para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Pachuca será campo de entrenamiento de un equipo para el Mundial 2026
    1 mins

    Pachuca será campo de entrenamiento de un equipo para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Pasaporte Mundialista: La oferta gastronómica de Guadalajara
    3:06

    Pasaporte Mundialista: La oferta gastronómica de Guadalajara

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Marco ‘Diablo’ Etcheverry confiesa el odio que le tiene a Arturo Brizio
    2 mins

    Marco ‘Diablo’ Etcheverry confiesa el odio que le tiene a Arturo Brizio

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Infantino lanza mensaje a Trump tras la Junta de la Paz rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    Infantino lanza mensaje a Trump tras la Junta de la Paz rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡De colección! Dan detalles sobre las monedas conmemorativas del Mundial 2026
    1:37

    ¡De colección! Dan detalles sobre las monedas conmemorativas del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Dan detalles sobre las monedas conmemorativas para el Mundial 2026
    2 mins

    Dan detalles sobre las monedas conmemorativas para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Javier Aguirre deja entrever que otro mexicano puede irse a Europa
    2:08

    Javier Aguirre deja entrever que otro mexicano puede irse a Europa

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Este día en Línea de Cuatro, Alejandro de la Rosa reveló que hay una posibilidad de que Paco Memo tenga una última oportunidad de sumarse al equipo mexicano para la Copa del Mundo 2026.

    PUBLICIDAD

    “Me cuentan de adentro, del seno de la selección, que ven a todos los jugadores seleccionables, incluso a Memo, sí le hacen seguimiento de lo que ve o percibe, de lo que se habla, esta persona piensa que va a venir en marzo, que va a ser convocado y ahí se va a decidir su futuro, que no nos sorprenda que, para el partido ante Portugal y Bélgica, Memo Ochoa aparezca en la convocatoria para la Fecha FIFA”.

    Guillermo Ochoa no fue incluido para la convocatoria de noviembre y desde entonces no es considerado para el arco mexicano, en su lugar han llevado a Raúl Rangel de Chivas y a Luis Ángel Malagón del América.

    El Tri tendrá un juego contra Islandia en febrero y los dos mencionados ante Portugal y Bélgica en marzo del 2026, uno de ellos para la reinauguración del Estadio Banorte en la Ciudad de México.

    Video Memo Ochoa desata polémica por estas fotos con México sin ser convocado
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026MéxicoGuillermo Ochoa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Es por su bien
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX