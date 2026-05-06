México 2026 Chivas permite regreso de sus convocados a la Selección Mexicana El equipo tapatío lanzó un comunicado donde permite que sus cinco seleccionados se integren a la convocatoria.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Chivas se retracta y libera a sus jugadores para la Selección Mexicana

Luego de la polémica que surgió en las últimas horas entre selección nacional, Toluca y Chivas, el equipo de Guadalajara e mitió un comunicado en redes sociales donde se retracta de solicitar el regreso de sus jugadores a sus instalaciones.

El cuadro tapatío indicó que sus cinco seleccionados tienen las puertas abiertas para presentarse en tiempo y forma en la concentración de la selección mexicana, que inicia este miércoles por la noche en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

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Hay que recordar que Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando González y Roberto Alvarado son los cinco convocados por Javier Aguirre para el siguiente Mundial 2026.

¿Qué dice el comunicado que emitió Chivas?

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”, informó el equipo en su comunicado.

“Jugadores, cuerpo técnico y directiva confiamos en que la unión que ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el Estadio Akron en nuestro compromiso de Liguilla”, agregó.

¿Cuál fue el origen del conflicto entre Chivas y Selección Mexicana?

Todo se desató luego de que el martes por la noche Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron vistos en el Estadio Nemesio Diez entrenando de cara al encuentro de los Diablos Rojos ante Los Ángeles FC de este miércoles por la noche, en la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup.

El acuerdo entre clubes y selección era que todos los convocados por Javier Aguirre para la Copa Mundial FIFA 2026 no podrían representar más a sus equipos.

Ante esta situación, Amaury Vergara, presidente de Chivas, publicó en redes sociales su molestia por lo ocurrido y solicitó a sus jugadores que se presentaran en sus instalaciones para tomarlos en cuenta para la Liguilla.

Este miércoles se solucionaron las cosas y tanto jugadores de Toluca como de Chivas se presentarán en el CAR con Aguirre.