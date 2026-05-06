    Mundial 2026

    Toluca asegura que pidió permiso a Federación para contar con sus seleccionados

    Diablos Rojos afirman que tenían validación de la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF, para contar con Gallardo y Vega para el partido de Concacaf.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Toluca asegura que pidió permiso a Federación para contar con sus seleccionados

    El Deportivo Toluca a través de sus redes sociales fijó postura a lo que aconteció con sus seleccionados nacionales, Jesús Gallardo y Alexis Vega, para el partido de Concacaf Champions Cup.

    A través de un comunicado, los Diablos Rojos aseguran que desde el arranque del Clausura 2026 y con el inicio del torneo de Concacaf se solicitó el permiso ante la Asamblea de Dueños y la Federación Mexicana de Futbol, para que sus convocados pudieran estar en el partido de vuelta de la Semifinal.

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    To luca asegura que la máxima autoridad de la Liga MX y la Federación les dio la autorización para que Gallardo y Vega, pudieran estar en la noche para el compromiso ante LAFC y por esa razón se les convocó desde ayer.

    Toluca cierra capítulo de sus seleccionados

    Los Diablos Rojos dan vuelta a la página y esta noche sus jugadores se reportarán a la concentración de la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés. “El Club liberará y prescindirá de Jesús Gallardo y Alexis Vega para el compromiso crucial de esta noche, en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, a pesar de que por escaso tiempo, con el que se nos informó el cambio de decisión, nuestros dos jugadores no podrán ser sustituidos en la convocatoria ante LAFC, para cumplir los lineamientos de Concacaf”.

    La institución del Toluca reitera el apoyo y el compromiso absoluto que históricamente, ha tenido con el futbol mexicano, además de no querer afectar la carrera de nuestros jugadores, concluye el comunicado.

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