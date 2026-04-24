Mundial 2026 En Toluca existe preocupación por llamado a Selección Mexicana de Marcel Ruiz En el programa de Insiders de TUDN, Javier Rojas habla de las dudas que Javier Aguirre podría tener respecto al jugador del Toluca.

Video Existe preocupación en Toluca por Marcel Ruiz y su llamado a Selección Mexicana

Durante el programa de Insiders de TUDN, el reportero Javier Rojas advirtió que existe preocupación sobre lo que pueda pasar con el jugador del Toluca, Marcel Ruiz, y su posible llamado a la Selección Mexicana.

"Preocupación por el tema de Marcel Ruiz. El plan era que se mostrara, que tuviera partidos para mostrarse ante Javier Aguirre para ver si está por lo menos para competir en el plano internacional, por eso ante Mazatlán inició y viene la jugada desafortunada en la que se barre, lo hace bien porque ya está teniendo confianza para ese tipo de jugadas".

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Una de las dudas que podría tener el técnico de la Selección Mexicana, consideró Rojas, es que tras la expulsión sufrida por Marcel Ruiz ante Mazatlán no pudo verlo jugar un partido completo.

"Qué queda en la mente de Javier Aguirre, ¿quedan dudas o no? o ya ve recuperado completamente a Marcel para llevarlo a la lista, a la convocatoria, entendiendo de que van a respetar el plan de que los convocados no se van a quedar sin Mundial y sin Liguilla".

Finalmente, al habla r de lo que le espera al Toluca, dejó claro que será un periodo difícil para los comandados por Antonio Mohamed debido a los últimos resultados en la Liga MX.