Antonio Mohamed resalta el partido de Marcel Ruiz: "Va ganando confianza"
El director técnico de Toluca resaltó que el mediocampista mexicano cada vez se ve mejor tras su lesión y no quiso profundizar en su ausencia de la lista final de la Selección Mexicana.
El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed resaltó el buen partido que hizo Marcel Ruiz, pese a la derrota de su equipo por 0-1 ante el Pachuca en el arranque de la Liguilla del futbol mexicano.
Además, minimizó la ausencia del mediocampista mexicano de la lista de la Selección Mexicana de Javier Aguirre que comenzará su concentración anticipada la próxima semana.
"Lo vieron en cancha jugó 90 minutos, corrió como el mejor, para mí hizo un gran partido. Yo lo vi muy bien, se va a recuperar para el miércoles y va a jugar también", expresó Mohamed en conferencia de prensa.
"A medida que van corriendo los partidos va ganando más minutos, más confianza. Hoy ya intentó pase filtrados, tiró disparos de afuera, cabeceó en las dos áreas", agregó el estratega.
MOHAMED CONFÍA QUE TOLUCA SE PUEDE REPONER
Respecto al partido, Antonio Mohamed consideró que la eliminatoria no está definida y recordó la capacidad de su equipo para dar la vuelta en los momentos complicados.
"Este equipo ha demostrado levantarse cuando todos los dan por caídos. Entonces tenemos la oportunidad de demostrar que estamos más vivos que nunca. Sabemos que llegamos tocados, pero estamos con una línea positiva muy buena y habrá que demostrar de qué estamos hechos el miércoles", expresó.