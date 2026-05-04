Liga MX Antonio Mohamed resalta el partido de Marcel Ruiz: "Va ganando confianza" El director técnico de Toluca resaltó que el mediocampista mexicano cada vez se ve mejor tras su lesión y no quiso profundizar en su ausencia de la lista final de la Selección Mexicana.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Mohamed destaca el partido que ofreció Marcel Ruiz

El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed resaltó el buen partido que hizo Marcel Ruiz, pese a la derrota de su equipo por 0-1 ante el Pachuca en el arranque de la Liguilla del futbol mexicano.

Además, minimizó la ausencia del mediocampista mexicano de la lista de la Selección Mexicana de Javier Aguirre que comenzará su concentración anticipada la próxima semana.

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"Lo vieron en cancha jugó 90 minutos, corrió como el mejor, para mí hizo un gran partido. Yo lo vi muy bien, se va a recuperar para el miércoles y va a jugar también", expresó Mohamed en conferencia de prensa.

"A medida que van corriendo los partidos va ganando más minutos, más confianza. Hoy ya intentó pase filtrados, tiró disparos de afuera, cabeceó en las dos áreas", agregó el estratega.

MOHAMED CONFÍA QUE TOLUCA SE PUEDE REPONER

Respecto al partido, Antonio Mohamed consideró que la eliminatoria no está definida y recordó la capacidad de su equipo para dar la vuelta en los momentos complicados.