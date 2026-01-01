Mundial 2026 Mapa de mexicanos en principales Ligas y su proyección al Mundial 2026 Estos son los futbolistas que militan en el viejo continente y sus probabilidades de ser considerados por Javier Aguirre en el Tricolor.

Video Mexicanos en las principales ligas de Europa de cara al Mundial 2026

Hay al menos 15 futbolistas que han sido considerados en el Tricolor en ocasiones pasadas o bien, que son mediáticamente seguidos de manera constante para ser considerados, ya sea por su pasado futbolístico, su nivel actual o de renombre.

No obstante, de esos 15 futbolistas, sólo cinco forman parte de las principales ligas de Europa (Bundesliga, LaLiga, Premier League de Inglaterra, Serie A, Primeira Liga, Ligue 1 y Eredivisie).

Los futbolistas mexicanos que forman parte de esta ruta de ligas principales del viejo continente, uno milita en Países Bajos, dos en Italia y dos en Inglaterra; sin embargo, de esos dos en la Serie A del Calcio, uno está lesionado: Santiago Gimenez, del AC Milan.

Otros más de este circuito forman parte de la Segunda División, se trata de la Eerste Divisie de Países Bajos con Stephano Carrillo y Daniel Lajud.

EREDIVISIE

Mateo Chávez, AZ Alkmaar

EERSTE DIVISIE (SEGUNDA DIVISIÓN DE PAÍSES BAJOS)

Stephano Carrillo, Dordrecht

Daniel Lajud, Roda JC

PREMIER LEAGUE INGLATERRA

Julián Araujo, Bournemouth

Raúl Jiménez, Fulham

SERIE A ITALIA

Johan Vásquez, Genoa

Santiago Gimenez, AC Milan

JUGADORES MEXICANOS QUE NO ESTÁN EN LA ÉLITE DE EUROPA

Hay más jugadores mexicanos en el futbol de Europa de Primera División, pero en niveles más bajos, aunque estos futbolistas no dejan de estar en el radar del ‘Vasco’ Aguirre para participar con la Selección Mexicana el Mundial 2026 a partir del próximo 11 de junio.

Sin embargo, varios de ellos compiten en torneos de la UEFA como la Europa League (Edson Álvarez) como en la Conference League (Orbelín Pineda). Rodrigo Huescas debutó esta temporada en la UEFA Champions League con Copenhagen pero sufrió una lesión que incluso le coloca como duda para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

JUPILER LEAGUE

César Huerta, Anderlecht

Heriberto Jurado, Cercle Brugge

CYPRUS LEAGUE

Guillermo Ochoa, AEL Limassol

SUPER LEAGUE GREECE

AEK Atenas, Orbelín Pineda

SUPER LIG TURKEY

Edson Álvarez, Fenerbahce

SUPERLIGA DINAMARCA

Rodrigo Huescas, Copenhagen

PREMIER LEAGUE RUSIA

César Montes, Lokomotiv Moscú

Luis Chávez, Dinamo Moscú

MEXICANOS FUERA DE EUROPA Y CON POSIBILIDADES EN EL MUNDIAL 2026

Hay dos seleccionados nacionales por México que están en el futbol del extranjero, aunque han venido de más a menos, sobre todo el caso de Julián Quiñones, quien no ha logrado afianzarse en el Tricolor y a decir de Javier Aguirre, está en una liga, la de Arabia Saudita, que pocos ven.

Sin embargo, el colombiano naturalizado mexicano del Al-Qadisiyah compite al tú por tú en tabla de goleo junto a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo,dos figuras internacionales a las que los goles no se les terminan.

SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Julián Quiñones, Al-Qadisiyah

MLS