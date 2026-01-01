    Mundial 2026

    Mapa de mexicanos en principales Ligas y su proyección al Mundial 2026

    Estos son los futbolistas que militan en el viejo continente y sus probabilidades de ser considerados por Javier Aguirre en el Tricolor.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Mexicanos en las principales ligas de Europa de cara al Mundial 2026

    Con el Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá a casi seis meses de su realización, son varios los futbolistas mexicanos que tratan de colocarse en el mapa futbolístico de Javier Aguirre para ser considerados en la convocatoria final de la Selección Mexicana.

    Hay al menos 15 futbolistas que han sido considerados en el Tricolor en ocasiones pasadas o bien, que son mediáticamente seguidos de manera constante para ser considerados, ya sea por su pasado futbolístico, su nivel actual o de renombre.

    No obstante, de esos 15 futbolistas, sólo cinco forman parte de las principales ligas de Europa (Bundesliga, LaLiga, Premier League de Inglaterra, Serie A, Primeira Liga, Ligue 1 y Eredivisie).

    Los futbolistas mexicanos que forman parte de esta ruta de ligas principales del viejo continente, uno milita en Países Bajos, dos en Italia y dos en Inglaterra; sin embargo, de esos dos en la Serie A del Calcio, uno está lesionado: Santiago Gimenez, del AC Milan.

    Otros más de este circuito forman parte de la Segunda División, se trata de la Eerste Divisie de Países Bajos con Stephano Carrillo y Daniel Lajud.

    EREDIVISIE

    • Mateo Chávez, AZ Alkmaar

    EERSTE DIVISIE (SEGUNDA DIVISIÓN DE PAÍSES BAJOS)

    • Stephano Carrillo, Dordrecht
    • Daniel Lajud, Roda JC

    PREMIER LEAGUE INGLATERRA

    • Julián Araujo, Bournemouth
    • Raúl Jiménez, Fulham

    SERIE A ITALIA

    • Johan Vásquez, Genoa
    • Santiago Gimenez, AC Milan

    JUGADORES MEXICANOS QUE NO ESTÁN EN LA ÉLITE DE EUROPA

    Hay más jugadores mexicanos en el futbol de Europa de Primera División, pero en niveles más bajos, aunque estos futbolistas no dejan de estar en el radar del ‘Vasco’ Aguirre para participar con la Selección Mexicana el Mundial 2026 a partir del próximo 11 de junio.

    Sin embargo, varios de ellos compiten en torneos de la UEFA como la Europa League (Edson Álvarez) como en la Conference League (Orbelín Pineda). Rodrigo Huescas debutó esta temporada en la UEFA Champions League con Copenhagen pero sufrió una lesión que incluso le coloca como duda para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

    JUPILER LEAGUE

    • César Huerta, Anderlecht
    • Heriberto Jurado, Cercle Brugge
    CYPRUS LEAGUE

    • Guillermo Ochoa, AEL Limassol

    SUPER LEAGUE GREECE

    • AEK Atenas, Orbelín Pineda

    SUPER LIG TURKEY

    • Edson Álvarez, Fenerbahce

    SUPERLIGA DINAMARCA

    • Rodrigo Huescas, Copenhagen

    PREMIER LEAGUE RUSIA

    • César Montes, Lokomotiv Moscú
    • Luis Chávez, Dinamo Moscú

    MEXICANOS FUERA DE EUROPA Y CON POSIBILIDADES EN EL MUNDIAL 2026

    Hay dos seleccionados nacionales por México que están en el futbol del extranjero, aunque han venido de más a menos, sobre todo el caso de Julián Quiñones, quien no ha logrado afianzarse en el Tricolor y a decir de Javier Aguirre, está en una liga, la de Arabia Saudita, que pocos ven.

    Sin embargo, el colombiano naturalizado mexicano del Al-Qadisiyah compite al tú por tú en tabla de goleo junto a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo,dos figuras internacionales a las que los goles no se les terminan.

    SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

    • Julián Quiñones, Al-Qadisiyah

    MLS

    • Hirving Lozano, San Diego FC
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026México 2026Mexicanos en el Exterior

