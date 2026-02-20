    Mundial 2026

    Álvaro Fidalgo expresa deseo de ser convocado a Selección Mexicana previo al Mundial 2026

    El jugador del Betis se mantiene en vilo de cara a los amistosos ante Portugal y Bélgica.

    Por:Juan Regis
    Fidalgo/Aguirre
    Imagen Mexsport

    Álvaro Fidalgo dejó claro su deseo de defender a la Selección Mexicana, motivo por el cuál realizó el One Time Switch y está listo para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre convencido de que entreagará todo por el equipo tricolor.

    "Siento mucho orgullo de tener las dos nacionalidades, en este caso opte por representar a México porque así lo sentía y es importante saber la responsabilidad que hay con esta decisión, a muchos les puede gustar, a otros no, respeto las opiniones, lo que está claro es que si me toca representar que no quepa duda que voy a dejar la vida”, declaró para el portal 'Apuntes de rabona'.

    El mediocampista del Betis expresó que en su momento nadie le garantizó que por obtener la nacionalidad mexicana sería considerado para jugar con México y ahora deja todo en manos del ‘Vasco’ pues afirmó que él se encargará de hacer su trabajo de la mejor manera en el futbol español.

    “Muchas veces la gente da por sentado este tema y al final hay grandísimos jugadores, hay un seleccionador, a mí nadie me dijo jamás que iba a ir aquí o allá, tomé la decisión del cambio, opté por poder ser seleccionado pero no depende absolutamente de mí, lo único que depende de mí es hacer las cosas bien cada fin de semana.

    “Hay que hacer muchas cosas bien para tener una oportunidad, la competencia está, hay grandes jugadores en todas las posiciones y es difícil y aparte hay un seleccionador que le puedes gustar o no, eso es una cosa diferente o que encajas o no en un sistema de juego, no es tan fácil. Tranquilidad y ver qué pasa”, señaló.

    Finalmente, Fidalgo explicó las razones que en su momento lo llevaron a declarar que no jugaría con el cuadro Tricolor.

    “Mucha gente dice que en su momento dije que no a la selección pero me lo preguntaban en el 2022 pero llevaba un año en el país.

    "Y hubiera sido muy hipócrita y falso decir que me gustaría representar, no tenía en ese momento el sentido de pertenencia, es imposible con un año, en ese momento dije lo que pensaba, me preguntaron en 2024 y me parecía raro decir algo cuando no cumplía los cinco años”.

