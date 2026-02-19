México 2026 Javier Aguirre se encomienda a delantera de Chivas ante Islandia 'Vasco' Aguirre volvió a tomar a jugadores del Guadalajara, pero destaca que convocó a su delantera.

Video Javier Aguirre se encomienda en Selección Mexicana al tridente ofensivo de Chivas

La convocatoria de Javier Aguirre para el México vs. Islandia volvió a llamar la atención por tener a siete jugadores de Chivas como pasó hace un mes ante Bolivia y Panamá.

De cara al partido del próximo 25 de febrero, lo que acaparó reflectores fue que el tridente ofensivo del Guadalajara apareciera en la lista.

Armando 'Hormiga' González, Roberto 'Piojo' Alvarado y Efraín Álvarez compartirán una vez más la cancha en el duelo ante los islandeses en Querétaro.

TRIDENTE OFENSIVO DE CHIVAS EN SELECCIÓN MEXICANA



Hormiga, Piojo y Efraín tendrán ahora la responsabilidad del gol de la Selección Mexicana ante Islandia, algo que pudiera parecer nada complicado por el buen momento en Chivas.

En este Clausura 2026 de la Liga MX, donde Guadalajara es líder del torneo, el tridente tiene los siguientes números:

Efraín Álvarez : suma un gol y una asistencia en seis partidos y 473 minutos

: suma un gol y una asistencia en seis partidos y 473 minutos Roberto Alvarado : suma un gol y una asistencia en seis partidos y 506 minutos

: suma un gol y una asistencia en seis partidos y 506 minutos 'Hormiga' González: suma cinco goles en 418 minutos.

Los otros jugadores convocados por Javier Aguirre de Chivas son: Raúl 'Tala' Rangel, Diego Campillo, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma.