    México 2026

    Javier Aguirre se encomienda a delantera de Chivas ante Islandia

    'Vasco' Aguirre volvió a tomar a jugadores del Guadalajara, pero destaca que convocó a su delantera.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Javier Aguirre se encomienda en Selección Mexicana al tridente ofensivo de Chivas

    La convocatoria de Javier Aguirre para el México vs. Islandia volvió a llamar la atención por tener a siete jugadores de Chivas como pasó hace un mes ante Bolivia y Panamá.

    De cara al partido del próximo 25 de febrero, lo que acaparó reflectores fue que el tridente ofensivo del Guadalajara apareciera en la lista.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    Álvaro Fidalgo ya es mexicano en el FC 26
    1 mins

    Álvaro Fidalgo ya es mexicano en el FC 26

    Seleccion Mexico
    Convocatoria de Selección Mexicana para partido amistoso ante Islandia
    1 mins

    Convocatoria de Selección Mexicana para partido amistoso ante Islandia

    Seleccion Mexico
    Nicolás Larcamón manda mensaje a Javier Aguirre sobre Chiquete
    1 mins

    Nicolás Larcamón manda mensaje a Javier Aguirre sobre Chiquete

    Seleccion Mexico
    Diego Campillo puede ser convocado a Selección Mexicana ante Islandia
    1 mins

    Diego Campillo puede ser convocado a Selección Mexicana ante Islandia

    Seleccion Mexico
    La gran prueba de Fidalgo con México para ganarse su lugar en el Mundial 2026
    2 mins

    La gran prueba de Fidalgo con México para ganarse su lugar en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Jesús Gallardo acusa que "siempre tratan de romper al grupo" en el Tri rumbo al Mundial
    1 mins

    Jesús Gallardo acusa que "siempre tratan de romper al grupo" en el Tri rumbo al Mundial

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre lamenta la que se perfila la primera baja por lesión para el Mundial 2026
    3 mins

    Javier Aguirre lamenta la que se perfila la primera baja por lesión para el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Ivar Sisniega acepta que Selección Mexicana tiene complicada relación con la afición
    2 mins

    Ivar Sisniega acepta que Selección Mexicana tiene complicada relación con la afición

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre anuncia qué seleccionado mexicano no estará en el Mundial por lesión
    2:20

    Javier Aguirre anuncia qué seleccionado mexicano no estará en el Mundial por lesión

    Seleccion Mexico
    "Fue una mier*", así recordó Javier Aguirre su gol a Argentina en Puebla
    2:37

    "Fue una mier*", así recordó Javier Aguirre su gol a Argentina en Puebla

    Seleccion Mexico

    Armando 'Hormiga' González, Roberto 'Piojo' Alvarado y Efraín Álvarez compartirán una vez más la cancha en el duelo ante los islandeses en Querétaro.

    TRIDENTE OFENSIVO DE CHIVAS EN SELECCIÓN MEXICANA


    Hormiga, Piojo y Efraín tendrán ahora la responsabilidad del gol de la Selección Mexicana ante Islandia, algo que pudiera parecer nada complicado por el buen momento en Chivas.

    En este Clausura 2026 de la Liga MX, donde Guadalajara es líder del torneo, el tridente tiene los siguientes números:

    • Efraín Álvarez: suma un gol y una asistencia en seis partidos y 473 minutos
    • Roberto Alvarado: suma un gol y una asistencia en seis partidos y 506 minutos
    • 'Hormiga' González: suma cinco goles en 418 minutos.

    Los otros jugadores convocados por Javier Aguirre de Chivas son: Raúl 'Tala' Rangel, Diego Campillo, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma.

    Video No que eran Chivas; así se identifican los Rojiblancos
    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Guadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX