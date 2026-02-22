Suspenden el Querétaro vs. Juárez por seguridad tras abatimiento de El Mencho
El partido de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 no se jugará este domingo 22 de febrero.
La Liga MX anunció la reprogramación del partido Querétaro vs. Juárez, con sede en el Estadio Corregidora y correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026.
La decisión fue tomada como medida de seguridad para afición y jugadores tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco.
El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América también se pospuso debido al caos en el estado de Jalisco con bloqueos y quema de vehículos y gasolineras.
Además, se registran bloqueos en otros estados del país como Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Colima y Querétaro.
Es por eso que la Liga MX decidió reprogramar, “con fecha y horario por confirmar”, el Querétaro vs. Juárez que iba a jugarse este domingo 22 de febrero en el Estadio Corregidora a las 7 pm hora local.
La Liga de Expansión MX también fue afectada por el abatimiento de El Mencho. El Clásico Tamaulipeco entre Jaiba Brava y Correcaminos también será reprogramado con fecha y horario por confirmar.
Cabe recordar que, la Selección Mexicana jugará en Querétaro este miércoles 25 de febrero ante Islandia como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.