Liga MX Suspenden el Querétaro vs. Juárez por seguridad tras abatimiento de El Mencho El partido de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 no se jugará este domingo 22 de febrero.

Video Posponen el Querétaro vs. Juárez como medida de seguridad

La Liga MX anunció la reprogramación del partido Querétaro vs. Juárez, con sede en el Estadio Corregidora y correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026.

La decisión fue tomada como medida de seguridad para afición y jugadores tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco.

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América también se pospuso debido al caos en el estado de Jalisco con bloqueos y quema de vehículos y gasolineras.

Además, se registran bloqueos en otros estados del país como Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Colima y Querétaro.

Es por eso que la Liga MX decidió reprogramar, “con fecha y horario por confirmar”, el Querétaro vs. Juárez que iba a jugarse este domingo 22 de febrero en el Estadio Corregidora a las 7 pm hora local.

La Liga de Expansión MX también fue afectada por el abatimiento de El Mencho. El Clásico Tamaulipeco entre Jaiba Brava y Correcaminos también será reprogramado con fecha y horario por confirmar.

Cabe recordar que, la Selección Mexicana jugará en Querétaro este miércoles 25 de febrero ante Islandia como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.