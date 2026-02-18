    Mundial 2026

    Jesús Gallardo acusa que "siempre tratan de romper al grupo" en el Tri rumbo al Mundial

    El lateral del Toluca y la Selección Mexicana señala que hay unión en el vestidor del Tri rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Por:Fernando Vázquez
    Jesús Gallardo, jugador del Toluca y la Selección Mexicana, refirió que el grupo de jugadores en el Tri actualmente está unido, a pesar de que, a su juicio, desde afuera se intenta "romper" al grupo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    En conferencia de prensa, Gallardo señaló que en los Mundiales que ha disputado (Rusia 2018 y Qatar 2022), el ambiente sano ha imperado en la Selección y confía en que de cara a este próximo Mundial, las cosas sean similares.

    "Me ha tocado estar en dos Mundiales y creo que la selección y, sobre todo, el grupo siempre son muy sanos, ¿sabes? Siempre tratamos de competir al cien por ciento, competencia interna también para para el once titular que que quiere iniciar en el Mundial, pero bueno, creo que el grupo y en sí estamos cerrando muchas filas ahí en selección

    "El tema externo que es la afición, que es los medios, que siempre tratan de criticar o de romper el grupo que que estamos formando adentro, ¿sabes? O sea, no solo a veces la manera de jugar, sino los jugadores que van, que si va este, que si no va al otro, entonces, siempre tratan de de romper el grupo que tenemos, que estamos muy muy tranquilos ahí y, bueno, creemos que va a ser un gran Mundial", agregó Jesús Gallardo.

    La Selección Mexicana se prepara para amisosos tanto fuera de Fecha FIFA como ante Islandia, como para los amistosos ante Portugal y Bélgica.

