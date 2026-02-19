Mundial 2026 Álvaro Fidalgo ya es mexicano en el FC 26 Fidalgo ya puede ser convocado a la Selección Mexicana, por lo menos en e videojuego.

Mientras se resuelve el misterio sobre si Álvaro Fidalgo sea convocado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, en el famoso videojuego de futbol ya se puede vestir con la playera tricolor.

Después de que FIFA confirmara que el jugador de Betis ya es elegible para jugar con México, en la última actualización del simulador FC 26 el ‘Maguito’ ya aparece con su nuevo equipo y como un mexicano más.

Y con esto los amantes al videojuego ya pueden convocarlo a la Selección Mexicana y no esperar hasta la decisión que tome el ‘Vasco’ Aguirre sobre Álvaro Fidalgo.

Fue a principios de febrero cuando la FIFA dio el aval para que el mexicano-español, Álvaro Fidalgo, pueda jugar con la Selección Mexicana luego de la petición de la FMF.

Este paso se pudo dar mediante el trámite de “One Time Switch” y la resolución por parte de FIFA es favorable para el futbolista con doble nacionalidad.