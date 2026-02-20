México 2026 Mundial 2026: Chivas levanta el teléfono rojo, empiezan a creer que pueden ser campeones Ante su paso perfecto, el Rebaño comienza a creer que puede ganar el título de Liga MX y hace gestiones respecto a los jugadores que debe ceder a la Selección Mexicana.

Video Chivas activa teléfono rojo por plan de prestar jugadores a Selección Mexicana

El buen paso de Chivas de Guadalajara en la Liga MX Clausura 2026 en el que tras seis jornadas mantiene el paso perfecto, incluido su reciente triunfo en el Clásico Nacional contra América, comienza a generar una perspectiva en la que se ven con el título de campeones.

El juego ante las Águilas fue el primero ante un rival de alto calibre, Cruz Azul y Toluca son los siguientes rivales en el torneo mexicano y que ponen a prueba su rendimiento como líder, así como la segunda mejor ofensiva y la tercer mejor defensiva del semestre.

Sin embargo, hay un factor que comienza a generar inquietud en las filas rojiblancas y es que ya aceptaron, junto al resto de los equipos de la Liga MX, ceder sin contratiempos ni aspavientos a los jugadores que Javier Aguirre requiera para integrar la concentración de la Selección Mexicana semanas previas al inicio del Mundial 2026.

CHIVAS ENCIENDE ALERTAS Y LEVANTA EL TELÉFONO ROJO RUMBO A LA LIGUILLA Y EL MUNDIAL 2026

De acuerdo con Gibrán Araige en Insiders de TUDN, el Rebaño “levantó el teléfono a la Federación (Mexicana de Futbol) porque se la están empezando a creer que puede ser el torneo (en el que sean campeones de Liga MX).

“Pero ya firmaron prestar a los jugadores y, ¿qué podemos hacer? Les está yendo bastante bien. Ahorita todos están tranquilos y con el apoyo de la selección, pero más de uno va a brincar porque les van a quitar a sus jugadores más importantes”, indicó Gibrán Araige, quien se mantiene cerca de la actividad de la Selección Mexicana hacia la Copa del Mundo.

“Que va a ser una injusticia que te convoquen para esa concentración previa a cinco jugadores, por decir un número, y en la lista final se queden tres o dos sin Liguilla y sin Mundial; sí, es una injusticia”, ahondó Javier Rojas en Insiders respecto a la planeación de México hacia el Mundial 2026.

Si bien no hay un mensaje claro de que se va a convocar únicamente los que van a ir al Mundial, se sabe que habrá una preconvocatoria, probablemente en mayo, con una lista de 35 jugadores y luego los 26 definitivos para el Mundial 2026 10 días antes del 1 de junio.