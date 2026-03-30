Mundial 2026 La Selección Mexicana llega a Chicago para enfrentar a Bélgica en amistoso El cuadro comandado por Javier Aguirre llega a su segunda parada de la Fecha FIFA con equipo completo y sin lesionados.

Video La Selección Mexicana llega a un frío Chicago

Después de la reinauguración del Estadio Banorte, donde la Selección Mexicana empató sin goles ante Portugal en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, el cuadro comandado por Javier Aguirre llegó a su segunda parada de esta Fecha FIFA.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pero recibidos por la afición tricolor, el cuadro mexicano llegó a la ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos para disputar un nuevo partido amistoso, ahora ante su similar de Bélgica.

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Encabezados por Javier 'Vasco' Aguirre y bajo el frío característico de esta ciudad, los jugadores de la Selección Mexicana llegó a su hotel de concentración completo, sin ningún lesionado de los 26 disponibles y con breves convivencias con los aficionados que se dieron cita para recibirlos.

Incluso, durante estos breves minutos en que bajaron del autobús y entraron al inmueble, algunos seleccionados, entre ellos Raúl Jiménez, se dieron el tiempo de tomarse fotografías con algunos seguidores y firmar autógrafos, mientras saludaban al resto de lejos.

PRÓXIMO RIVAL DE LA SELECCIÓN MEXICANA

La Selección Mexicana se enfrentará a Bélgica este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, con el que cerrará su actividad de la presente Fecha FIFA de cara al inicio de la Copa Mundial de 2026.