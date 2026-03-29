Mundial 2026 México vs. Portugal: Javier Aguirre les hace frente a los abucheos con este mensaje Además, el técnico de la Selección Mexicana volvió a señalar que la portería la tiene bien cubierta.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Javier Aguirre sabe que afición del Banorte es exigente

La Selección Mexicana terminó su primer encuentro de la Fecha FIFA con empate ante Portugal, duelo que sirvió para reinaugurar el Estadio Banorte de cara al Mundial 2026.

Al finalizar el juego, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa y reiteró que en la posición donde no tiene problemas es la portería, destacando a los tres porteros que tiene en esta convocatoria.

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“Tiene cuatro o cinco partido con la portería a cero, está cogiendo minutos, está cogiendo confianza, todavía hoy un par de despejes que ya le dije ahora, pero me está gustando el trabajo que hace Tala, que hace Memo y que hace Acevedo, en la portería ya lo eh dicho más de una vez, estoy muy tranquilo”.

¿Reproches a la afición por los abucheos?

Javier Aguirre aceptó que la afición es exigente, pero señaló que necesita jugadores que tengan la fuerza para hacerle frente a este tipo de situaciones.

“Lo he dicho hasta el cansancio, aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente, nos pide ganar, jugar bien y ahí quiero que el jugador no se esconda que pida la pelota, que no pida el cambio porque le dio un calambre que muestre personalidad”.

Mismo sentimiento que expresó el portero de la Selección Mexicana, Raúl Rangel, quien admitió que no era un partido sencillo ante Portugal, sin embargo, reconoció que la gente quiere ver goles.

“Me quedo tranquilo, entiendo la frustración de la gente que quería ver goles, pero sabíamos que era un rival complicado, ha sido campeón de Europa, entonces competirle al tú por tú a una selección como Portugal creo es un buen resultado”.