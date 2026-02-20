México 2026 Javier Aguirre tiene aval de Amaury Vergara para tener jugadores de Chivas en Liguilla El técnico explicó que ya habló con el directivo del Rebaño y comentó, además, lo que en este momento los futbolistas del líder le aportan a la Selección Mexicana.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, no ha perdido de vista que por la naturaleza de Chivas, tener solo jugadores mexicanos, el Rebaño Sagrado será el más afectado en la Liguilla del Clausura 2026 por aquello de que concentrará para el Mundial 2026 cinco semanas antes del inicio del torneo de la FIFA.

Por ello, aseguró en el podcast NEstado Burresco de Jorge Van Rankin que ya habló con el principal dueño del conjunto de la Perla de Occidente: Amaury Vergara.

“Se lo dije a Amaury: ‘Estoy consciente de que los más afectados van a ser ustedes’. Porque además, el resto puede meter más extranjeros en lugar de estos mexicanos que le voy a quitar. Me dijo ningún problema", comentó el estratega.

Y no pudo evitar comentar el buen trato que ha recibido del directivo y de Chivas.

"La verdad es que Amaury y la institución se han portado de maravilla. Un señor. Me llevé a ocho Chivas a la última concentración a ganar a Panamá y a Bolivia", señaló al popular conductor.

Finalmente, Aguirre también habló sobre el número de jugadores de la Perla de Occidente que llevará al proceso mundialista y lo mucho que le ayuda el estado de ánimo que traen por ser líderes en el torneo.

"Me llevaría tres o cuatro al proceso mundialista. Como están jugando, anímicamente a mí me ayuda mucho que llegues en buen momento anímico", concluyó.

En la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana para jugar el partido de preparación rumbo a Mundial 2026 contra Islandia en Querétaro, el próximo 25 de febrero Aguirre, llamó a siete futbolistas de Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.