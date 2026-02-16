    Liga MX

    Chivas entra en la lista de los equipos con mejores inicios de la Liga MX

    El torneo Clausura 2026 tiene como líder invicto a Guadalajara de la mano de Gabriel Milito.

    Por:
    Alonso Ramírez
    El inicio de las Chivas ha sorprendido a muchos en este inicio del Clausura 2026 de la Liga MX y a varios les ha hecho sentido por cómo terminaron jugando el torneo pasado.

    Con la victoria ante el América en la Jornada 6, Club Guadalajara sigue en la lista de los pocos equipos que han conseguido iniciar el torneo de liga con seis triunfos en seis partidos.

    Esto solo lo han logrado cuatro equipos, Zacatepec en el torneo 1956-57, Irapuato en la 1957-58, América en la 1965-66, Chivas en el Bicentenario 2010 y ahora Chivas, otra vez en este Clausura 2026.

    Triunfos de Chivas en el Clausura 2026

    • Chivas 2-0 Pachuca
    • Juárez 0-1 Chivas
    • Chivas 2-1 Querétaro
    • Atlético San Luis 2-3 Chivas
    • Mazatlán 1-2 Chivas
    • Chivas 1-0 América

    Los próximos juegos del Rebaño Sagrado serán frente a Cruz Azul, Toluca como visitante, contra León y ante Atlas en el Clásico Tapatío.

    Video La inesperada razón por la que 'Hormiga' González festejó como el 'Cubo' Torres
    Liga MXGuadalajara

