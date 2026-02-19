México 2026 Nicolás Larcamón manda mensaje a Javier Aguirre sobre Chiquete El director técnico del Cruz Azul habló sobre la lesión del defensor, que fue prácticamente descartado por el Vasco para el Mundial 2026.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Nicolás Larcamón manda mensaje a Javier Aguirre respecto a Chiquete



Javier Aguirre prácticamente descartó a Jesús Orozco Chiquete para el Mundial del 2026 en la más reciente conferencia de prensa del director técnico de la Selección Mexicana, y al interior de Cruz Azul, el director técnico Nicolás Larcamón, habló sobre el tema

PUBLICIDAD

Y es que el mensaje del director técnico de la Selección Mexicana fue claro: " Chiquete, ese sí lamentablemente no creo que llegue (al Mundial), es una pena".

En conferencia de prensa el entrenador de La Máquina explicó la situación de su jugador.

"Con respecto a la situación de él, todavía están meses donde los pasos importantes los ha venido dando. Donde los tiempos podrían ser optimistas de cara a que l legue al desenlace de la Liguilla. No dejando de ser todavía una recuperación larga", mencionó.

Y añadió: "Recuperación que le requieren semanas todavía muy importantes y bueno sí, indudablemente que la lesión lo alejó un poco de la consideración de la posibilidad de selección, pero bueno ojalá poder llegar a contar con él para el cierre de campeonato sería una gran noticia sobre todas las cosas por las características que nos aporta y la experiencia que tiene".

Jesús Orozco Chiquete sufrió una luxación en el tobillo derecho que le obligó a ser operado en Cruz Azul y su vuelta a las canchas se alargó mucho más de lo esperado tanto al interior de La Máquina como en el de la Selección Mexicana.