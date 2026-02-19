Nicolás Larcamón manda mensaje a Javier Aguirre sobre Chiquete
El director técnico del Cruz Azul habló sobre la lesión del defensor, que fue prácticamente descartado por el Vasco para el Mundial 2026.
Javier Aguirre prácticamente descartó a Jesús Orozco Chiquete para el Mundial del 2026 en la más reciente conferencia de prensa del director técnico de la Selección Mexicana, y al interior de Cruz Azul, el director técnico Nicolás Larcamón, habló sobre el tema
Y es que el mensaje del director técnico de la Selección Mexicana fue claro: " Chiquete, ese sí lamentablemente no creo que llegue (al Mundial), es una pena".
En conferencia de prensa el entrenador de La Máquina explicó la situación de su jugador.
"Con respecto a la situación de él, todavía están meses donde los pasos importantes los ha venido dando. Donde los tiempos podrían ser optimistas de cara a que l legue al desenlace de la Liguilla. No dejando de ser todavía una recuperación larga", mencionó.
Y añadió: "Recuperación que le requieren semanas todavía muy importantes y bueno sí, indudablemente que la lesión lo alejó un poco de la consideración de la posibilidad de selección, pero bueno ojalá poder llegar a contar con él para el cierre de campeonato sería una gran noticia sobre todas las cosas por las características que nos aporta y la experiencia que tiene".
Jesús Orozco Chiquete sufrió una luxación en el tobillo derecho que le obligó a ser operado en Cruz Azul y su vuelta a las canchas se alargó mucho más de lo esperado tanto al interior de La Máquina como en el de la Selección Mexicana.