    Mundial 2026

    Javier Aguirre habla de la posibilidad de que Guillermo Ochoa juegue ante Bélgica

    El técnico de la Selección Mexicana advierte que es difícil usar a los 26 jugadores convocados en solamente dos partidos de preparación.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¿Memo Ochoa jugará ante Bélgica? Aguirre responde

    Después del empate sin goles de la Selección Mexicana ante Portugal y con una portería sólida bajo el resguardo de Raúl Rangel, el técnico Tricolor, Javier Aguirre, habló de los jugadores que no ha podido usar.

    "Sí, la última vez me acuerdo de Denzel y de Alexis Gutiérrez, los trae y los ves y está también Carlos Acevedo, el otro día se quedaron varios sin participar".

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    El Vasco advirtió qu e la posible entrada de Guillermo Ochoa o Carlos Acevedo como porteros ante Bélgica, su próximo rival, también dependerá de las condiciones que se den para ese partido.

    "Hicimos un pacto con los rivales de 10 cambios, mañana también habrá 10 cambios, pasa que es difícil que jueguen todos, el caso concreto de Memo entrena bien, él y Acevedo entrenan bien, no se sabe qué pueda pasar durante el partido mismo".

    Finalmente, Javier Aguirre advirtió que a pesar de que no vean actividad en estos dos partidos, los jugadores saben que mientras estén bien en sus equipos pueden regresar a las filas de la Selección Mexicana.

    "Yo te digo que los 26 que traje tienen toda mi confianza y si no juega, ya se los dije, que en sus equipos mantengan un buen nivel y buena conducta y serán seleccionables, es la parte más compleja, siempre lo he dicho, de la elaboración de las listas".

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