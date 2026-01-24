Mundial 2026 Javier Aguirre "aplaude" a Marcelo Flores por elegir a Canadá rumbo al Mundial 2026 El técnico de México se pronunció a la decisión que tomó el futbolista de Tigres.

Javier Aguirre aplaudió la elección de Marcelo Flores de jugar para Canadá al no ser tomado en cuenta por México a unos meses del Mundial 2026 que arranca el próximo 11 de junio.

En rueda de prensa previo al México vs. Bolivia de este domingo, el técnico de la Selección Mexicana fue cuestionado sobre el futbolista de Tigres que fue convocado por Canadá, pero sin poder jugar porque aún no solicita el famoso One Time Switch a la FIFA.

"El tema de Marcelo Flores lo trajimos en su día, hablamos con él, y tomó su decisión, es válida, cero rencores, busca su espacio, me parece sano inclusive, yo haría lo mismo si mis padres nacieran en otro país.

“ Yo lo aplaudo, son decisiones personales que hay que respetar, es un muy buen jugador, el año pasado no tuvo tanta continuidad, él decidió jugar para Canadá, vamos a ver en qué termina esta historia, es un buen muchacho”, mencionó el ‘Vasco’ Aguirre.

El paso de Marcelo Flores con la Selección Mexicana

Marcelo Flores necesita hacer el cambio de federación porque ya jugó para México un partido oficial, fue en junio del 2022 ante Surinam en la Concacaf Nations League.

En total, el futbolista de 22 años ha disputado tres encuentros con el Tri, los otros dos fueron en amistosos: ante Chile en diciembre del 2021 y contra Guatemala en abril del 2022.

Cabe destacar que, los tres partidos fueron cuando Gerardo Martino era entrenador del Tri. Con Jaime Lozano fue convocado a la Copa América 2024, pero no disputó ningún partido.

Mientras que, con Javier Aguirre, Marcelo Flores solo fue llamado una vez, para los amistosos frente a Nueva Zelanda y Canadá en septiembre del 2024, pero en ambos se quedó en la banca.