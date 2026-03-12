Raúl Jiménez Fallece el padre del delantero de la Selección Mexicana Raúl Jiménez, Raúl Jiménez Vega Se dio a conocer la lamentable muerte del padre del actual jugador del Fulham de la Premier League de Inglaterra.

Video Muere el padre de Raúl Jiménez, Raúl Jiménez Vega

La familia del futbol mexicano está de luto, durante las últimas horas de este jueves se dio a conocer el fallecimiento del padre de uno de los jugadores más queridos de la afición mexicana, el de Raúl Jiménez, por lo que hoy se unen a su pena.

El Sr. Raúl Jiménez Vega padecía de un tiempo para acá de una enfermedad que poco a poco fue deteriorando su salud, por lo que incluso en redes sociales se habló de la posibilidad de que Raúl Alonso regresará al futbol mexicano de forma adelantada para estar más cerca de él.

Para el actual delantero del Fulham de la Premier League de Inglaterra, su padre se convirtió en todo un bastión desde que inició su carrera futbolística, pues sin ser su representante, lo apoyó en los momentos más difíciles y las decisiones más trascendentales de la misma.

Uno de los apoyos más grandes que el el también jugador de la Selección Mexicana recibió de su padre fue cuando sufrió una fractura de cráneo en 2020, ya que se mantuvo junto a él durante todo el proceso de recuperación y no descansó hasta volver a verlo no solo de nuevo en las canchas, sino jugando a su máximo nivel.