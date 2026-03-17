    México 2026

    Pavel Pardo 'culpa' al 'Vasco' Aguirre de no jugar tres Mundiales

    Entre risas el exjugador de la Selección Mexicana habló sobre el mundial que no pudo jugar.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Pável Pardo reprocha a Javier Aguirre no llevarlo a dos Mundiales más

    El exjugador de la Selección Mexicana, Pavel Pardo le ‘reprochó’ a Javier Aguirre por no llevarlo al Mundial del 2002 y que lo privó de jugar en tres Copas del Mundo.

    En entrevista para Tricolor al Día, Pardo bromeó sobre su no llamado con el Tri y señaló que entendió de buena manera porque no fue convocado por el ‘Vasco’ para el Mundial de Corea Japón.

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    “Tendría que haber seguido después del 98, era 2002 y luego 2006, al que pude asistir en Alemania… Tampoco guardo rencor ni nada, obviamente con Javier (Aguirre) tengo una buena relación, pero por su culpa no fui a otros dos Mundiales”, contó Pavel Pardo entre risas.

    “Siempre los entrenadores tienen esa parte de decir “para mí estos son los mejores jugadores, para mí son los que tienen que estar en la selección” y seguramente en ese momento él pensaba que no era el momento de que yo estuviera en la selección… esto siempre ha pasado y al final como entrenador tienes la decisión para saber quienes está aptos. Pero sería una buena pregunta para el ‘Vasco’, agregó el ex jugador del Tri.

    Pavel Pardo disputó más de 140 partidos con la Selección Mexicana donde jugó Copa Confederaciones, Copa Oro, Copa América y los Mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006.

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