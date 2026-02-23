    Mundial 2026

    Diego Campillo busca aprovechar al máximo su llamado a Selección Mexicana

    El defensa central de las Chivas deja claro que portará con orgullo la casaca Tricolor y llega a aportar al máximo.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Diego Campillo sobre su debut con el Tri: “Como si fuera una final”

    Con el Mundial de 2026 muy cerca de jugarse y su llamado a Selección Mexicana para el amistoso ante Islandia, Diego Campillo admitió sentirse emocionado por el momento que actualmente vive.

    " Es emocionante saber que que viene el Mundial y salir en una convocatoria, llegar acá es difícil y lo he visto y me ha costado y sé que no es poca cosa".

    Con la posibilidad de debutar con el cuadro Tricolor ante Islandia, el defensa central deja claro que llega a aportar al cuadro dirigido por Javier Aguirre y a portar la playera con orgullo.

    "Cuando sale la convocatoria, cuando me pongo el uniforme, cuando llego a vivir todo esto, para mí como que me motiva a querer estar siempre cerca de esto, siempre estar involucrado. Entonces voy a aportar con orgullo las veces que me toque estar acá y con el sentimiento, saber lo que estoy representando y hacerlo de buena manera.

    Sobre su manera de comportarse en la cancha, no solamente en Selección, sino en su club, Diego Campillo afirmó que cada partido lo ve como una final en el que se debe jugar todo.

    "Los partidos sea aquí o sea en mi club los tomo igual, siempre son como una final, siempre trato de hacerme sentir que que me juego todo y creo que también por eso estoy acá. Entonces este partido aunque sea uno, aunque sea una convocatoria y una estancia corta, lo voy a hacer igual como una final, no para impresionar a nadie, no para hacer algo de más, sino para que sepan lo que puedo dar y lo que puedo aportar".

    Finalmente, advirtió que a pesar de venir de una lesión, está listo para aportar al máximo en esta oportunidad que le brinda Javier Aguirre de debutar con la Selección Mexicana.

    " También vengo de una lesión, creo que ese parón me ayudó en unas cosas y un poco me perjudicó en otras por los tiempos, pero aquí estamos. Yo creo que es importante también".

    Mundial 2026México 2026

