    Jesús Garza comparte la técnica que usa para rendir al máximo

    El jugador de la Selección Mexicana toca un punto importante que debe trabajar para tener un mayor rendimiento.

    Por:Erick Morales Baca
    Video ¡De no creer! Esto hace Chuy Garza para rendir al máximo


    Con su llamada a la Selección Mexicana y su posible debut con la misma frente a Islandia, Jesús Garza habló de su primera impresión frente al técnico Javier Aguirre.

    "Nada más fue en el saludo, me dijo bienvenido, que aprovechara la oportunidad y que demostrara".

    Para el lateral del Tricolor existe algo que considera importante para llegar al máximo en la cancha, lo mental, cosa que trabaja mucho.

    "Desde fuerzas básicas al debut creo que me he preparado muchísimo , la parte mental es fundamental he tomado muchas terapias, mucha psicología que al final del día es para sacar nuestro mayor rendimiento y creo que estoy preparado para todo eso".

    Sobre el próximo rival al que se enfrentarán como preparación rumbo al Mundial de 2026, Chuy Garza consideró que no será sencillo de vencer.

    "Un rival fuerte, al final de cuentas son selecciones y tienen los mejores jugadores de su país y creo que va a ser un partido muy duro".


    Por su parte, Efraín Álvarez, ya con varios llamados, advirtió que mucho de lo que le impulsa para seguir adelante viene de su familia.

    "Muy felices, la verdad están muy felices, pero también me están empujando para que llegue y para que me mantenga en Selección".

    Sobre los elementos que actualmente juegan en la Selección Mexicana, el también jugador de las Chivas advirtió que el que esté tiene la capacidad de hacerlo bien.

    "La selección está bien, vaya quien vaya la Selección va a darles sus frutos y vamos a hacer buen papel".

    Finalmente, el mediocampista destacó la labor tanto de Rafael Márquez como de Javier Aguirre al frente del cuadro Tricolor.

    "Son muy buenos entrenadores la jerarquía de Rafa y de Javier nos enseñan mucho y como personas son muy buena gente y la verdad, nos enseñan mucho".

