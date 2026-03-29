    Mundial 2026

    Fan que quitó el plumón a Álvaro Fidalgo es captado causando molestias

    El aficionado que dio de qué hablar por su actitud fue cuestionado por la afición.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¿Molestando? Esto hacía el fan mexicano antes de arrebatarle plumón a Fidalgo

    Un aficionado mexicano dio de qué hablar durante el partido entre México y Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte tras arrebatarle un plumón a Álvaro Fidalgo mientras firmaba autógrafos.

    Su actitud fue cuestionada y tras ser exhibido en redes sociales surgió otro video en el que el mismo fan aparece, aparentemente, causando molestias a otros aficionados.

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    Nuevo video exhibe a fan que quitó plumón a Fidalgo

    En un video publicado en la plataforma TikTok, un fan captó el momento en el que el hombre se aproxima a acercarse a la parte de la tribuna cercana al túnel donde salían los jugadores y al parecer molestó a otro seguidor del Tri.

    Según lo narrado en dicho video, el fan habría sido advertido de que aún no podía acercarse, pero al parecer habría insistido sin importarle ser inoportuno con otro fan que estaba sentado todavía viendo los instantes finales del encuentro.

    Al final la persona ataviada con un balón y lo que parecían trozos de césped logró su objetivo y protagonizó el incómodo momento en el que se vio envuelto Álvaro Fidalgo.

    Video Fidalgo estaba firmando una playera y le quitaron el plumón de forma descarada y grosera
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