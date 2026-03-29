México 2026 El incómodo momento que vivió Álvaro Fidalgo con un aficionado mientras daba autógrafos El mediocampista se mostró incrédulo por la forma en la que le arrebatan un plumón mientras consentía a un grupo de aficionados.

Video Fidalgo estaba firmando una playera y le quitaron el plumón de forma descarada y grosera

El mediocampista, quien lució en las Águilas del América, con las que consiguió el primer tricampeonato en la historia de la Liga MX en su etapa de torneos cortos, se robó las miras tras saltar la cancha en la alineación titular.

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Incluso dejó demostrado el valor que tiene para él jugar con la playera de México tras aventarse tremenda arenga previo al partido ante la Selección de Portugal en el que aseguró que dejaría la vida por ella y sus compañeros.

ÁLVARO FIDALGO QUEDÓ SORPRENDIDO TRAS VER ARREBATADO UN PLUMÓN DE SUS MANOS

El futbolista español naturalizado mexicano correspondió a la afición que le ovacionó y valoró su presencia y decisión en la Selección Nacional de México, pues tras el silbatazo final se dirigió a las gradas y repartió autógrafos.

Sin embargo, hubo un aficionado que tras firmarle un balón éste pidió el plumón que le dio para el autógrafo y al no entregárselo para continuar con la repartición de firmas entre quienes se lo solicitaban, el seguidor le arrebató el plumón de las manos mientras firmaba una camiseta.