El incómodo momento que vivió Álvaro Fidalgo con un aficionado mientras daba autógrafos
El mediocampista se mostró incrédulo por la forma en la que le arrebatan un plumón mientras consentía a un grupo de aficionados.
El México vs. Portugal reinauguró el Estadio Banorte la noche de este sábado 28 de marzo en la que también fue la noche de Álvaro Fidalgo, quien tuvo su primer partido como jugador de la Selección Mexicana con miras hacia el Mundial 2026.
El mediocampista, quien lució en las Águilas del América, con las que consiguió el primer tricampeonato en la historia de la Liga MX en su etapa de torneos cortos, se robó las miras tras saltar la cancha en la alineación titular.
Incluso dejó demostrado el valor que tiene para él jugar con la playera de México tras aventarse tremenda arenga previo al partido ante la Selección de Portugal en el que aseguró que dejaría la vida por ella y sus compañeros.
ÁLVARO FIDALGO QUEDÓ SORPRENDIDO TRAS VER ARREBATADO UN PLUMÓN DE SUS MANOS
El futbolista español naturalizado mexicano correspondió a la afición que le ovacionó y valoró su presencia y decisión en la Selección Nacional de México, pues tras el silbatazo final se dirigió a las gradas y repartió autógrafos.
Sin embargo, hubo un aficionado que tras firmarle un balón éste pidió el plumón que le dio para el autógrafo y al no entregárselo para continuar con la repartición de firmas entre quienes se lo solicitaban, el seguidor le arrebató el plumón de las manos mientras firmaba una camiseta.
Álvaro Fidalgo quedó incrédulo por el hurto en plena cancha del Estadio Banorte, una de las sedes de México para el Mundial 2026; no le quedó más que disculparse con algunos seguidores por no poder dar más autógrafos y sólo le restó estrechar sus manos.