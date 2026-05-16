Jorge Ruvalcaba Jorge Ruvalcaba responde con gol y apunta a ganarse un lugar en la selección mexicana El atacante mexicano sigue encendido al llegar a cinco goles en la MLS y marcar en dos de sus últimas tres presentaciones.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Ruvalcaba y Cowell anotan en el triunfo de NY Red Bulls

Jorge Ruvalcaba sigue levantando la mano para ganar un lugar en la Selección Mexicana que competirá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de conseguir el gol con el que New York Red Bulls empató 1-1 en el clásico ante el New York City FC.

En la más reciente lista de Javier Aguirre, el mexicoamericano apareció como una de las opciones en el ataque, aunque todavía falta el último recorte para definir a los 26 elegidos.

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Actuaciones como la de este sábado continúan impulsando su candidatura para ser considerado y cumplir el sueño mundialista a sus 24 años de edad.

¿Cómo fue el gol de Jorge Ruvalcaba?

Ruvalcaba llegó a cinco anotaciones en la temporada y suma dos goles en sus últimas tres presentaciones con Red Bulls, por lo que atraviesa un gran momento para aportar con el Tri.

El tanto del jugador mexicano se produjo poco antes de terminar la primera mitad. A pocos metros de llegar al área grande, Cade Cowell tomó el balón, condujo y metió un centro raso. Uno de sus compañeros no pudo rematar y dejó el esférico servido para que Ruvalcaba solo empujara el balón al fondo de las redes.

Para el inicio del segundo tiempo cayó el empate del New York City por obra de Andrés Perea, por lo que los equipos de la Gran Manzana terminaron repartiendo puntos.