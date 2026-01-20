    Mundial 2026

    Ex de Real Madrid da fuertes palabras sobre Santi Gimenez: "Está sufriendo"

    La situación del delantero mexicano en el AC Milan de la Serie A ha llegado incluso a ojos de leyendas del futbol.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Capello revela por qué Santi Giménez no brilla en Milan: "Está sufriendo"

    Fabio Capello, ex director técnico de equipos como Real Madrid y AC Milan, se refirió a Santi Gimenez, elemento de Selección Mexicana quien se prepara para encarar el Mundial 2026.

    En entrevista exclusiva con Alex de la Rosa de TUDN, Capello no ocultó que ve al 'Bebote' con sufrimiento, todo después de que, a su juicio, necesita moldear su carácter para un equipo de la jerarquía y grandeza del Milan.

    "Está sufriendo, está sufriendo la presión, muchas veces es de cuando vas a ponerte la camisa del Milan o del Madrid, hay qué tener mucha personalidad. El Milan no ha tenido momentos felices, ahora está mejorando, hay qué esperar", señaló Capello en la referida entrevista.

    Además, el italiano sostuvo que la Selección Mexicana debe mantenerse al margen de la presión de cara al Mundial 2026 que contará con la agravante de que el Tri será local.

    "Sé que está jugando un buen futbol, más velocidad que antes, buena técnica, pero el Mundial es una cosa particular, no hay qué sufrir la presión de la prensa y del momento".

    Fabio Capello formó parte del Juego de Leyendas de la FIFA que se disputó en Monterrey de cara al Mundial 2026.

