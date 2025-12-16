    Mundial 2026

    El Tri habla de la lesión de Santiago Gimenez y si podría perderse el Mundial 2026

    Duilio Davino se pronunció al complicado momento que vive el Bebote en el Milan a unos meses de la Copa del Mundo.

    Video ¿Se pierde el Mundial 2026? El Tri se sincera sobre lesión de Santi Gimenez

    Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, rompió el silencio sobre la lesión de tobillo de Santiago Gimenez que podría poner en riesgo su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

    Las alarmas en el Tri se encendieron luego de que Fabrizio Romano, periodista deportivo en Europa, informara que Santi Gimenez se perfila para una intervención quirúrgica para atender un problema de tobillo, por lo que el Milan ya piensa en su reemplazo en el mercado invernal.

    “Tendremos más información esta semana, sabemos que le duele el tobillo, que se tiene que hacer una prueba más profunda para determinar qué es lo que sigue y sobre todo que él esté tranquilo, confiado, seguro.

    “Él sabe que cuenta con nosotros para lo que sea y obvio depende de su club para decidir qué es lo mejor para él”, declaró Davino en zona mixta en Querétaro donde se anunciaron los partidos amistosos que México tendrá ante Bolivia, Panamá e Islandia.

    Sobre si Gimenez podría perderse el Mundial 2026 si decide operarse en los próximos días, el directivo respondió: “La verdad no lo sé, hay que ver a detalle qué es lo que tiene, pero lo que sí me queda claro es que está muy a tiempo hoy del tratamiento que decidan para estar en el Mundial”.

    Davino recordó que las lesiones siempre se hacen presente antes de los Mundiales y destacó que, por eso, Javier Aguirre está blindado con una prelista de hasta 60 jugadores para la Copa del Mundo.

    “Sabemos que en el mundo siempre sucede, que hay bajas por lesión, esperemos que tengamos lo menos posible. Sabemos lo que le pasó a Huescas, sabemos cómo está Luis Chávez y algún otro ahí que tienen una lesión. Al final es el destino y por eso es que Javier ha visto entre 50 y 60 jugadores para decidir lo mejor posible”, señaló.

    Antes de su lesión con el Milan, Santiago Gimenez disputó 11 partidos en la temporada 2025-26: nueve en la Serie A y dos en la Coppa Italia, donde registra su único gol.

