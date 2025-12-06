El sorteo del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes en Washington D.C. donde México conoció a sus rivales dentro del Grupo A para la Fase de Grupos, uno de los eventos de mayor expectativa antes de que concluyera el año hacia la Copa del Mundo de la FIFA.

Este sábado también se revelaron las fechas y horarios para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará en verano próximo en México, Estados Unidos y Canadá con el partido inaugural definido a llevarse a cabo en el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México.

El fervor que generó conocer a los rivales de la Selección Mexicana dentro del Grupo A, donde se medirá nuevamente a dos selecciones con las que ya cuenta antecedentes en otras ediciones del Mundial, rebasó más allá de la cancha de futbol.

DUA LIPA PRESUME SU PLAYERA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Fue en el tercer y último concierto de la cantante británica Dua Lipa en México donde un fan le regaló la playera de la Selección Mexicana con su nombre en el dorsal y ante ello la artista volteó a la cámara y reaccionó feliz por el presente.

Fue además el cierre de su The Radical Optimism Tour a nivel global y lo hizo en territorio mexicano, tan sólo horas después de que se llevara a cabo el sorteo del Mundial 2026 donde el Tricolor conoció a sus rivales.