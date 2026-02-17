Mundial 2026 En Selección Mexicana confirman contactos con Álvaro Fidalgo: ¿será convocado por Aguirre? Duilio Davino explica la situación del actual elemento del Real Betis y una posible convocatoria.

Video Revelan el posible futuro de Fidalgo con el Tri en plena conferencia

Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, reveló cuál es la situación que se tiene actualmente con Álvaro Fidalgo, jugador del Real Betis y quien podría ser parte de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 26.

En conferencia de prensa, Davino reveló que la comunicación con el jugador español, naturalizado mexicano, existe ya y que la posibilidad de una convocatoria está latente.

El directivo dejó en claro que Fidalgo cumple ya con los requisitos de ser mexicano, además de que cuenta ya con el aval de la FIFA para jugar con el Tri, aunque la decisión final recaerá en el director técnico Javier Aguirre.

"Hemos estado en contacto con él, es un jugador que ha tenido un gran rendimiento en el tiempo que estuvo en América, es mexicano y la FIFA autoriza, después de cumplir el plazo de jugar en México.

"Lo que puedo decir es que Álvaro quisiera venir a jugar a la Selección Mexicana, está dentro de los jugadores que estamos dando seguimiento, de los 55, y dependerá de Javier si decide o no traerlo", agregó.